Enel Brindisi vittoriosa, nonostante la paura, Sacchetti: 'Non possiamo giocare cosi'

L'Enel Brindisi doma Pistoia solo nei secondi finali dopo essere stata in balia degli avversari nella prima parte del match.

L'suda le proverbiale sette camicie per avere ragione di una coriaceasempre in partita e sconfitta solo nei secondi finali nel caldo parquet brindisino. I pugliesi erano reduci dalla umiliante sconfitta subita a Trento ed erano attesi alla prova del riscatto. Al termine della sfida vinta da Brindisi per un solo punto, il coach dell'Enel Brindisi,non è per nulla soddisfatto per lo spettacolo offerto dai propri giocatori: 'Si vede che non siamo a posto – ha esordito Sacchetti davanti ai giornalisti –e non si può giocare in questo modo. Non mi piace vedere facce che guardano in basso. Solo dal terzo quarto in posi c'è stato un atteggiamento giusto e alla fine sono stati i tiri liberi a decidere la partita. Spero ci sia un altro atteggiamento nelle prossime partite'.Troppe palle sprecate e qualche titubanza di troppo sotto canestro hanno fatto innervosire Sacchetti che non le ha mandate a dire ai suoi: 'Abbiamo perso palle che non so giustificare, in una partita punto a punto, quando la palla cade in mezzo a tre dei nostri giocatori e la prendono loro. E' segno che ci vuole maggior concentrazione'. Nonostante la sconfitta di Pistoia, coachelogia la prestazione dei suoi, sempre in partita e sconfitti solo al fotofinish: 'E' stata la miglior prestazione in trasferta per noi, soprattutto per essere stati in partita per 40 minuti con la mentalità giusta. Nelle partite punto a punto è questione di dettagli, basta una rotazione sbagliata o un fischio sul giocatore ma io ci metterei la firma per giocare sempre punto a punto in trasferta. Dobbiamo lavorare sui dettagli in settimana'.