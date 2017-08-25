Home NBA Infinito Ginobili, accordo con San Antonio: sarà la sua 16esima stagione con gli Spurs

di Redazione 25/08/2017

E sono sedici! Continua la meravigliosa storia d'amore tra i San Antonio Spurs e Manu Ginobili. Il giocatore argentino ha infatti firmato un contratto annuale per la stagione 2017/2018: sarà la sedicesima consecutiva con la franchigia texana. A rivelarlo sono gli stessi Spurs sul loro sito. Il portale "The Vertical" aggiunge che gli anni garantiti sarebbero due: quindi le possibilità che Ginobili giochi anche nel 2018-2019 sono più che concrete. Sedici stagioni con una sola maglia: Ginobili è a tutti gli effetti una delle ultime vere bandiere rimaste nella National Basketball Association. Prima di lui altri sette giocatori hanno raggiunto questo straordinario traguardo: si tratta di Tim Duncan, Tony Parker, Kobe Bryant, Dirk Nowitzki, John Stockton, Reggie Miller e John Havlicek. D'altronde, non c'è davvero nessun motivo che possa spingere Manu a pensare al ritiro. Anche nell'ultima stagione il suo supporto è stato importante e prezioso, e ogni qual volta è stato chiamato sul parquet ha sempre risposto brillantemente, mostrando una forma invidiabile e una tecnica sopraffina, che non soffre minimamente il passare del tempo. La sua carriera non ha bisogno di presentazioni. Per Ginobili parlano i numeri, a dir poco stratosferici: 992 gare - quest'anno toccherà quota 1000 - e una media di 13.6 punti, 3.9 assists, 3.6 rimbalzi e 1.36 palle recuperate in 25.8 minuti. Giù il cappello per quella che è già a tutti gli effetti una leggenda del basket mondiale. MERCATO: LADONTAE HENTON AI CLIPPERS I Los Angeles Clippers hanno raggiunto un accordo per il training camp con LaDontae Henton, che nell'ultima stagione ha giocato in NBA G League con i Santa Cruz Warriors, totalizzando una media di 13,2 punti, 5,2 rimbalzi e 1,7 assist a partita. A rivelare l'avvenuta intesa è Chris Reichert di "2 Ways 10 Days". Si muove anche New York, a caccia di giocatori per allungare la rotazione delle point guard. La franchigia newyorkese ha messo gli occhi su due possibili rinforzi: si tratta di Archie Goodwin e di Jarrett Jack.