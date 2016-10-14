Caricamento...

Eurolega: l'Olimpia Milano gioisce all'ultimo respiro, battuto il Maccabi per 99-97

Redazione

Redazione

14/10/2016

Grazie ad una sontuosa prestazione di Hickman, l'Olimpia Milano supera il Maccabi in un match dai ritmi forsennati.

L'Olimpia Milano si impone nella prima sfida di Eurolega contro un Maccabi scatenato che ha imposto al match un ritmo forsennato, al quale gli uomini di Repesa hanno risposto colpo su colpo. Un incontro che l'Olimpia Milano ha giocato in modo brillante ma solo a tratti, con un terzo quarto sicuramente sopra le righe per poi rimettere tutto in discussione nei secondi finali. Il pre gara non è dei migliori per Repesa, costretto a dover rinunciare al febbricitante Sanders. Primo quarto a tutta birra per le due squadre che sbagliano pochissimo, regalando sprazzi di grande basket. Hickman è in serata di grazia e regala assist e conclusioni da urlo (sua una splendida schiacciata in apertura). Il primo quarto si chiude sul 25-24 per i padroni di casa. Olimpia MilanoNel secondo quarto le due squadre rallentano il ritmo e la gara non trova ancora un padrone, vivendo su binari di perfetto equilibro evidenziati anche dal 44-44 con il quale si chiude il primo tempo. Nel terzo quarto le scarpette rosse sembrano piazzare lo strappo decisivo, anche grazie alla prova maiuscola di Raduljica sotto canestro e ai punti di Gentile e Hickman. Per gli israeliani, il solo Goudelock sembra tirare la carretta nei momenti difficili e la terza frazione si chiude sul 72-65 per Milano. Nell'ultimo quarto il quintetto di Repesa da subito l'impressione di volere archiviare la pratica portandosi sul 77-67 al 32' ma l'indomito Maccabi tira fuori dal cilindro alcune soluzioni offensive davvero interessanti portandosi a meno 5 a 49” dalla sirena anche grazie ad alcuni possessi gestiti male dai padroni di casa. Nell'ultima palla gli israeliani avrebbero anche la palla del pareggio ma Landesberg non approfitta di un vistoso errore di McLean e fallisce il bersaglio grosso facendo esplodere la gioia dei tifosi locali.

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv   99-97

Milano: Hickman 22, Macvan 18, Raduljica 15, Gentile 12, Dragic 11. Maccabi: Goudelock 27, Smith 18, Landesberg 15, Zirbes 13
