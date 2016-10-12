Eugenio Rossetti non ce l'ha fatta: addio al giovane cestista

Ha lottato come un leone,, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Il giovane cestista aveva solo 16 anni: gli è stato fatale unlunedì sera, mentre stava disputando una partita del campionato Under 20 Eccellenza col suo(società satellite della Pallacanestro Trieste) a Mazzano, provincia di Brescia, controEugenio ha chiesto il cambio perchè si era accorto di qualcosa che non andava., e si è diretto verso la panchina tenendosi una mano sullo sterno. Una volta accomodatosi in panchina, si è accasciato a terra sotto lo sguardo atterrito dei compagni di squadra, del coach e di tutti i presenti. Immediato l'intervento di un'ambulanza che ha tentato di far ripartire il cuore di Eugenio con un defibrillatore. In seguito, Eugenio è stato trasportato all'Ospedale Civile di Brescia,, che ha aggravato le sue condizioni. Il 16enne ha lottato con tutte le sue forze per 24 ore, ma alla fine il suo cuore ha ceduto. Eugenio Rossetti era undella palla a spicchi: era stato infatti selezionato per giocare nei campionati Under 18 e Under 20 Eccellenza. Profondo cordoglio per l'accaduto è stato espresso dal presidente della Pallacanestro Trieste,. "La Pallacanestro Trieste è vicina in questo momento a BaskeTrieste.- ha detto Marzini - Il BaskeTrieste è il team dal quale attingiamo i nostri giovani: siamo molto colpiti da quanto accaduto".. L'assistente allenatore dei San Antonio Spurs sarà il commissario tecnico della Nazionale maschile anche nel 2017: la FIP aveva già confermato Messina, ma il coach ha voluto prendersi del tempo per capire se il club NBA era disponibile a questa soluzione. Per questo, Messina ha voluto ringraziare il presidente Petrucci,Si riparte per fare il miglior lavoro possibile in vista dell'Europeo".