NBA, preseason: Knicks all'ultimo secondo sui Wizards, ok Charlotte ma Belinelli resta a secco

Anche senza- alle prese con problemi giudiziari per l'accusa di stupro - i New York Knicks vincono sul filo di lana contro i Washington Wizards., tenuti in partita da Jennings, Porzingis ed in particolare da Carmelo Anthony, che ha fatto vedere i sorci verdi al suo diretto marcatore Otto Porter. Washington era riuscita a chiudere il primo tempo avanti di 7 lunghezze grazie ad un ottimo secondo quarto., e i due team hanno dato vita ad un emozionante testa a testa, fino alle battute conclusive: ci ha pensatodalla lunetta a mettere dentro entrambi i liberi e a regalare la vittoria ai Knicks. Prosegue positivamente la marcia di avvicinamento degli Charlotte Hornets al prossimo campionato di NBA. Il team del presidente Michael Jordan ha sconfitto i Minnesota Timberwolves 98-86., incapace di realizzare nemmeno un punto: per lui 0/3 al tiro (tutti dalla linea dei 7 metri e 25) 1 rimbalzo e 2 assist in 29 minuti di impiego. Molto bene, invece, Kemba Walker (15) e i due “panchinari” Lamb (16) e Kaminsky (17). Per Minnesota,, uno dei due protagonisti di questa giornata di preseason. L'altro è certamente, 'man of the match' nella bella vittoria degli Atlanta Hawks contro i Cleveland Cavaliers (che hanno schierato le seconde linee, ndr): 26 punti e 8 rimbalzi e 2 stoppate in 24 minuti di gioco. Nelle altre due sfide di giornata,Non c'è stata storia, invece, nell'amichevole che ha visto i Sacramento Kings passeggiare sulle macerie dell'Haifa: 135-96, 14 punti di Cousins."Okafor sarà pronto per l'inizio della stagione". Lo ha confermato il coach dei 76ers,. Okafor sembra aver superato i problemi al menisco del ginocchio destro. "Jalil non è lontano dal rientro", ha detto Brown.