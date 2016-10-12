Caricamento...

Oggi parte l'Eurolega: la Snai vede favorito il Cska, Milano a quota 30

12/10/2016

Ecco la griglia dei favoriti per il successo finale in Eurolega secondo i quotisti Snai.

L'Eurolega riparte con una formula tutta nuova. Un super campionato stellare che vedrà impegnate le 16 migliori squadre europee in un girone all'italiana dove alla fine tutti giocheranno contro tutti. Saranno le migliori otto ad accedere ai playoff, dove la griglia di partenza sarà determinata dalla posizione in classifica acquisita. E' tempo di Eurolega, ed inevitabilmente, è anche tempo di pronostici. I colori italiani saranno rappresentati dalla gloriosa Olimpia Milano, che quest'anno ha rinnovato in modo considerevole il roster, migliorandone in modo deciso la qualità. Sono arrivati il fortissimo centro serbo Raduljica e Zoran Dragic, oltre al play Hickman proveniente da una stagione brillante al Fenerbahce. I giovani Abass e Pascolo sono stati i due investimenti sul futuro, mentre sono stati confermati Simon e Alessandro Gentile. Un roster di tutto rispetto che comunque, per i quotisti Snai, rimane lontano dalle possibilità di giocarsi le posizioni di vertice. Il successo finale dell'Olimpia Milano è quotato a 30, forse anche per la cattiva tradizione recente del quintetto di Repesa in Eurolega (l'ultimo successo fu nel 1988). Favorito d'obbligo è il Cska Mosca, campione uscente, quotato a 2,75, mentre il Fenerbahce (che l'anno scorso giunse in finale) è immediatamente alle spalle dei moscoviti a quota 4,00. Gode di credibilità come possibile vincitore finale anche il Real Madrid valutato 5,00, mentre meno quotato il Barcellona a pari merito con l'Olimpiakos a quota 8,00.

Olimpia favorita al debutto contro il Maccabi

Giovedi l'Olimpia Milano debutterà in casa contro il Maccabi Tel Aviv, un cliente scomodo che testerà realmente il valore della squadra di Repesa. Per i quotisti nettamente favoriti i milanesi che nel testa a testa sono valutati 1,43 contro i 2,60 dei rivali israeliani.

