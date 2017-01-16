Euro Player 2016, il vincitore è Milos Teodosic

Dopo 16 anni dall'ultima volta, il premio "Euro Player 2016" assegnato dalla Gazzetta dello Sport va ad un giocatore europeo che non milita in NBA., team campione d'Europa in carica (battuto in finale il Fenerbahce di Gigi Datome). Un riconoscimento allo strepitoso 2016 di Teodosic, che è riuscito finalmente a dare la svolta alla sua brillante carriera, salendo sul gradino più alto dopo 7 Final Four andate male. Era dal 2000 che il premio non andava ad un giocatore che milita nel Vecchio Continente:Da allora, l'Euro Player 2016 se l'è aggiudicato sempre un giocatore militante nella National Basketball Association, più comunemente nota come NBA. Non solo campione d'Europa:con la sua Nazionale alle ultime Olimpiadi, dove la Serbia è stata sconfitta solo in finale dal Dream Team statunitense. A dirla tutta, il salto in NBA di Teodosic sembra ormai maturo. E' infatti molto probabile che il play lasci il CSKA al termine di questa stagione. "Ma non andrei tanto per fare presenza - ha detto Milos in una recente intervista - ma solo con un minutaggio importante e se posso essere me stesso".Quattro vittorie, tredici sconfitte, di cui dieci consecutive (le ultime, ndr)., nonostante ad inizio stagione il patron Armani disse che bisognava tentare di 'comandare' anche fuori dai confini nazionali. Il 'milanesissimo' coach Recalcati, in un'intervista al Corriere della Sera, confessa di averlo previsto. "Sarebbe bastato guardare a quello che Milano non aveva., ovvero un top player in grado di trascinare ed incrementare il valore dei compagni - ha detto il coach - Manca l'umiltà di riconoscere i propri limiti,. Forse all’inizio era giusto non darle, per coinvolgere tutti; ma dopo , dall’interno, bisogna trovarle".