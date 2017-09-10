Home LegaBasket Eurobasket 2017: l'Italbasket vola ai quarti con un primo tempo da urlo

di Redazione 10/09/2017

L'Italbasket affonda la Finlandia, grazie ad una superba prestazione al tiro nei primi due quarti, poi il solito blackout, ma la difesa regge. L'Italbasket piega le resistenze della Finlandia e vola ai quarti di finale, vincendo per 70-57. Azzurri ancora una volta, double face, capaci di rasentare la perfezione nel primo tempo e di rimettere tutto in discussione nella ripresa. Bene, ancora una volta, Belinelli in attacco sostenuto anche dalla serata di grazia di Datome, mentre Melli e Hackett si confermano pedine preziose in difesa. Primo tempo da urlo, con gli azzurri capaci di far girare palla a meraviglia, annichilendo la difesa finnica, apparsa troppo fragile. Superiorità quasi imbarazzante per l'Italbasket, con Melli che mette dentro 10 punti nel primo parziale, diventando davvero l'uomo in più per il quintetto di coach Messina. L'Italia mette a referto un eloquente 11/14 al tiro e un 6/8 da tre che tramortisce le speranze di Markkanen e compagni. Alla prima sirena gli azzurri sono già avanti per 30-17 e nel secondo quarto riescono anche a toccare il +19 con i canestri di Datome e Hackett, dopo un primo tempo da urlo che si chiude sul 48-29. Nel terzo quarto, come ormai accade spesso, l'Italbasket cala al tiro e consente agli avversari di rintuzzare il distacco che rimane però sempre sopra ai livelli di guardia. La Finlandia non ne approfitta e gli azzurri hanno buon gioco nel gestire il cospicuo vantaggio. I finlandesi toccano anche il -11, ma Belinelli e compagni hanno il merito di non disunirsi come accaduto contro la Georgia, riuscendo a mantenere alta la concentrazione nei minuti finali. Negli ultimi 18 minuti di partita, gli azzurri mettono a referto solo 17 punti, ma tanto basta per portare a casa un successo maturato, prevalentemente, nei primi due quarti del match. Oggi, la sfida tra Serbia e Ungheria ci dirà quale sarà la prossima avversaria degli azzurri nei quarti. ITALIA:Belinelli 22, Datome 15, Hackett e Melli 10. FINLANDIA:Koponen 13, Salin 11, Wilson 8.