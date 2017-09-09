Home NBA Cavs, Thomas si presenta: "Sono qui per vincere, splendido giocare con LeBron"

di Redazione 09/09/2017

"Sono qui per vincere". E' cominciata ufficialmente la nuova avventura di Isaiah Thomas, passato dai Boston Celtics ai Cleveland Cavaliers nell'ambito dell'operazione che ha portato Kyrie Irving dall'Ohio al Massachusetts. Una scelta non semplice da accettare per IT, che ha lasciato Boston con grande dispiacere: lo dimostra il grande affetto espresso nella lettera, inviata al quotidiano "The Players Tribune", che Thomas ha voluto dedicare a tutti i tifosi dei Celtics, dove il 28enne originario di Tacoma (Washington) precisa di essere stato ceduto dai proprietari. Ora, però, è tempo di concentrarsi sui Cavs e su questa nuova stagione che ormai è alle porte. Anche perchè, come ha affermato lo stesso Thomas nella conferenza stampa di presentazione, oggi come oggi chiunque può essere scambiato e non esistono più le certezze granitiche di una volta. "Fa parte del business - le parole di IT riportate dal "Corriere dello Sport" - chiunque, anche James e Durant può essere scambiato. Si sa. Ho pensato molto a questo e ho pregato tanto e mi ritengo molto fortunato di aver avuto questa opportunità". L'ex Boston ha detto di essere molto felice di essere approdato a Cleveland, una squadra che ha tutte le carte in regola per lottare per il titolo. "Se staremo bene una volta raggiunti i playoff potremmo farcela", ha precisato Thomas, che ha poi parlato dell'opportunità di giocare al fianco di una leggenda come LeBron James. "Sono davvero estasiato di poter giocare assieme al giocatore più forte al mondo". MERCATO: KNICKS ALLA RICERCA DI UN ALTRO PLAY I New York Knicks sarebbero a caccia di un altro play per completare il proprio roster. A riferirlo è Ian Begley dell'emittente statunitense ESPN. La franchigia newyorkese si starebbe concentrando su due free-agent: si tratta di Jarred Jack, reduce da un infortunio al legamento crociato, e di Trey Burke, 24 anni, che non è ancora riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità.