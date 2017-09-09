Home LegaBasket Eurobasket 2017, oggi Italia-Finlandia a Istanbul: la presentazione del match

Eurobasket 2017, oggi Italia-Finlandia a Istanbul: la presentazione del match

di Redazione 09/09/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco la presentazione dell'ottavo di Eurobasket 2017, Italia-Finlandia e le parole di coach Messina in conferenza stampa. Questa sera sarà Italia-Finlandia a decidere le sorti degli azzurri ad Istanbul. Vanno in scena gli ottavi di finale e gli azzurri sembrano avere tutte le carte in regola per accedere ai quarti, contro un avversario ampiamente alla nostra portata. Una squadra che i ragazzi di Ettore Messina conoscono benissimo per averla affrontata nelle due amichevoli estive giocate a Cagliari, in preparazione di Eurobasket 2017. L'errore da non commettere sarà quello di non sottovalutare gli scandinavi che, rispetto ai due test match di sabato, potranno giocarsi la carta Koponen, allora assente per infortunio. Sarà fondamentale mettere la museruola allo straripante Markkanen, vero mattatore nella fase a gironi di Eurobasket con una media di 22.6 punti a partita (meglio di lui hanno fatto solo Schroeder, Dragic e Shved). La Finlandia ha superato il turno, classificandosi come seconda e sfruttando al meglio il fattore campo (il girone si è disputato a Helsinki). Luci e ombre per la nazionale di Messina, classificatasi come terza e autrice di un percorso a fasi alterne condito da alcuni blackout incomprensibili che avremmo potuto pagare a caro prezzo. Le parole di coach Messina 'Entrambe le squadre – ha chiosato coach Messina nella conferenza stampa di presentazione – hanno grandi tiratori da dietro l’arco e chi riuscirà a togliere all’altro più tiri da tre avrà maggiori possibilità di successo. La loro stella, Markkanen, che considero pronto per l’NBA, è molto abile nel raccogliere rimbalzi in attacco. Starà a noi attaccarlo per far si che commetta falli e non rimanga molti minuti sul parquet. Nel complesso la Finlandia è molto aggressiva sui pick&roll e noi dovremo esser bravi a muovere la palla e trovare spazi. Questo sarà fondamentale contro una buona squadra che è stata capace di uscire alla grande da un girone complesso battendo Francia e Grecia e tenendo testa alla Slovenia. Gli addetti ai lavori o gli appassionati che seguono il basket conoscono la Finlandia e i grandi progressi che ha fatto in questi anni. Magari chi non è molto addentro può pensare che il nostro ottavo di finale sia tutto in discesa. Così non sarà'. Italia-Finlandia si giocherà oggi alle ore 17,45 con diretta su Skysport 2.