Eurobasket 2017, oggi si parte con Italia-Israele, Messina: 'Sono curioso di iniziare..'

di Redazione 31/08/2017

Eurobasket 2017 sta per prendere il via con il debutto dell'Italbasket che sfiderà i padroni di casa di Israele con diretta su SkySport. Eurobasket 2017 sta per prendere il via, con la sfida Italia-Israele che ci dirà molto sulle reali possibilità degli azzurri di poter recitare un ruolo da protagonista. L'Italia è relegata nel gruppo B insieme alla nazionale israeliana, l'Ucraina, la Lituania, la Germania e la Georgia. La sfida verrà trasmessa in diretta su Sky Sport 2 a partire dalle ore 20,30. Nella conferenza stampa che precede il debutto dell'Italbasket ad Eurobasket 2017, è intervenuto il presidente della Fip, Gianni Petrucci, che si è detto fiducioso sulle prospettive della squadra di coach Messina: 'Sono convinto – ha dichiarato Petrucci - che nello sport non esista la sfortuna ma non so davvero come definire quello che ci sta succedendo. Passo dopo passo vedremo dove arriveremo. Abbiamo un gruppo di giocatori determinati e con la voglia di fare qualcosa di buono insieme. Sono ottimista per natura, la squadra ha lavorato bene e abbiamo la coscienza a posto'. Ettore Messina, in conferenza stampa, ha parlato dell'infortunio occorso a Davide Pascolo che costringerà il coach a rinunciare ad una pedina importante che si è distinta nelle amichevoli pre-europeo: 'Mi dispiace molto per lui. Noi ci adatteremo ancora anche perché Filippo Baldi Rossi è un giocatore diverso. Ringrazio lui e la sua società per essersi messi a disposizione. In questo Europeo avremo cinque giocatori all’esordio assoluto in una manifestazione come questa: servirà la loro faccia tosta e la voglia di fare le cose insieme. Oltre l’impegno, che in questi giorni di preparazione non è mai mancato, questi ragazzi hanno la capacità di capire quali siano le cose che facciamo bene e quelle che invece non siamo ancora in grado di fare nel modo corretto. Israele è una squadra che ha talento offensivo, movimento di palla e ritmo alto. Sarà importante mantenere il controllo dei rimbalzi e fare canestro. Tutti i ragazzi hanno la volontà di curare i dettagli e sono davvero curioso di andare in campo domani sera'. Ecco il quadro delle sfide di stasera del girone B Giovedì 31 agosto Germania-Ucraina (14.45, Sky Sport 2) Lituania-Georgia (17.30, Sky Sport 2) Israele-Italia (20.30, Sky Sport 2 e Sky Sport Mix)