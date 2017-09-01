Home NBA Eurobasket 2017: l'Italia straccia Israele al debutto grazie ad un super Datome

di Redazione 01/09/2017

L'Italbasket esordisce ad Eurobasket 2017 con un successo roboante contro i padroni di casa di Israele, grazie alle prestazioni maiuscole di Datome e Belinelli. Non poteva iniziare in modo migliore l'avventura ad Eurobasket 2017 per la nazionale azzurra allenata da coach Ettore Messina. Una bellissima copia dell'Italia ammirata nel torneo di Acropoli, che aveva già evidenziato progressi soprattutto in difesa. In una Tel Aviv Arena gremitissima, gli azzurri serrano le file in difesa e tramortiscono i padroni di casa con una prestazione magistrale, nella quale la supremazia italiana non è mai stata messa in discussione. L'Italbasket si impone per 69-48 ed inizia nel migliore dei modi il suo percorso verso l'accesso al turno successivo. Sugli scudi uno straordinario Gigi Datome, un vero leone sotto il tabellone, che ha conteso a Belinelli il ruolo di top scorer della serata. I due azzurri, a suon di triple, hanno affossato le velleità di rimonta dei padroni di casa. L'Italia ha chiuso il primo tempo avanti di 4 punti (36-32), mettendo in mostra un'organizzazione difensiva davvero ermetica, con perfette rotazioni e grande grinta al rimbalzo. Nella ripresa è timida la reazione di Israele, capace di fare punti con continuità solo a cronometro fermo. Nell'ultimo quarto, gli azzurri hanno messo il turbo, colpendo a ripetizione dal pitturato e dall'arco, ricacciando indietro le velleità di rimonta dei padroni di casa. Ottimo anche il contributo offerto da Filloy (12 punti) capace di fare la differenza in difesa nei momenti topici del match. ITALIA – ISRAELE 69– 48 (21-15; 36-32; 51-41) Italia: Hackett 7, Belinelli 18, Aradori 3, Filloy 12, Biligha , Melli 9, Cusin 4, Cinciarini n.e, Abass n.e, Baldi Rossi , Burns , Datome 16. Israele: Howell 9, Dawson 3, Mekel 8, Eliyahu 4, Casspi 18, Pnini , Kadir n.e, Halperin , Blayzer , Timor , Zalmanson n.e, Ohayon 4.