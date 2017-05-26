Storico LeBron, Cleveland di nuovo in finale: sarà ancora supersfida con Golden State

Non c'è due senza tre. L'ultimo atto di questa stagione ha gli stessi protagonisti del 2015 e del 2016:, che poi vuol dire Curry, Durant e Thompson contro LeBron, Irving e Love. Insomma, spettacolo assicurato. Per ora il bilancio dice una vittoria a testa: 4-2 Warriors due anni fa, clamoroso 4-3 in rimonta (da 1-3!) per i Cavaliers nella passata stagione. Cleveland ha così raggiunto Golden State, che si era già guadagnata l'accesso alle Finals sbarazzandosi di San Antonio quasi senza sudare,. Nemmeno i Cavs non hanno avuto troppe preoccupazioni da Boston, anche perchè - per un destino simile a quello degli Spurs - coach Stevens ha dovuto fare a meno di Isaiah Thomas nelle gare decisive di questa serie. E quando devi rinunciare al tuo uomo migliore e di fronte hai dei mostri sacri che oltretutto decidono anche di girare a mille, resta davvero poco da fare., con il pubblico del TD Garden che ha sostenuto fino alla fine i propri beniamini e al termine ha tributato un lungo e meritatissimo applauso alla truppa di Stevens. I Cavaliers possono godersi un LeBron a dir poco stellare. La sua firma nel 135-102 con cui Cleveland chiude la pratica è praticamente leggendaria:(5995 punti) e diventare il miglior realizzatore di sempre nella storia dei playoff NBA. I Cavs fanno capire a Boston le proprie intenzioni già dai primi minuti. Gli uomini di coach Lue vogliono chiudere il discorso in gara 5,Il solo Avery Bradley non basta: sul finire del terzo quarto Cleveland schizza a +30, un divario praticamente impossibile da recuperare per i Celtics. Cleveland vola così alle Finals per il terzo anno consecutivo. E sarà ancora supersfida con Golden State. Mettetevi comodi, ci sarà da divertirsi.