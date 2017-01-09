Final Eight di Coppa Italia: ecco il quadro degli accoppiamenti

Ecco le quattro sfide dei quarti di Final Eight di Coppa Italia, che vedrà Milano affrontare Brindisi, mentre Reggio Emilia dovrà vedersela contro Capo d'Orlando.

Andato in archivio lo scorso turno di Serie A1 si è completato il quadro delleche si svolgeranno a Rimini, dal 16 al 19 febbraio e che vedranno protagoniste le prime otto squadre dell'attuale classifica del massimo campionato di basket. E' stata definita anche la griglia e perciò si conoscono già gli accoppiamenti dei quarti di finale. Il successo della, ha estromessodal novero delle squadre che prenderanno parte alla Final Eight di Coppa Italia, regalando il settimo posto alla matricola terribile,e l'ultimo posto disponibile all. Il primo posto in assoluto è dell'in testa già dalla prima giornata, mentre la seconda piazza è toccata allTerzo posto per, mentre è solo quarta lain caduta libera dopo le tre sconfitte consecutive in campionato. Splendido quinto posto per i siciliani di, vera squadra rivelazione di questa prima parte di stagione, che dovrà però fare i conti con l'addio divero leader dell'Orlandina e trascinatore insostituibile, passato alIl sesto posto è appannaggio del Banco di Sardegna Sassari, che ha sconfitto Caserta (sempre più in crisi) al PalaSerradimigni. Nella parte alta del tabellone sarà Brindisi a doversela vedere contro i campioni in carica di Milano, mentre Reggio Emilia dovrà affrontare la temibile Capo d'Orlando. Nella parte bassa, suggestivo è lo scontro tra Avellino e Sassari, mentre Brescia-Venezia chiude il quadro.1 EA7 Emporio Armani Milano 8 Enel Brindisi; 5 Betaland Capo d’Orlando 4 Grissin Bon Reggio Emilia 3 Sidigas Avellino 6 Banco di Sardegna Sassari; 7 Germani Brescia 2 Umana Venezia