Serie A, delirio Brescia: è alle Final Eight! "Pass" anche per Sassari e Brindisi

Se qualcuno avesse detto all'inizio del campionato che tra le otto che avrebbero partecipato all'appuntamento di Rimini, probabilmente nessuno l'avrebbe preso sul serio. E invece la Germani, alla prima stagione in A dopo 28 anni, è riuscita a realizzare un'impresa straordinaria:confermandosi come la più bella sorpresa di tutto questo girone d'andata. Dopo un inizio di marca toscana, la Leonessa trova le giuste contromisure: nel primo tempo i padroni di casa vanno anche sul +8, ma la reazione d'orgoglio pistoiese non si fa attendere.I locali nel secondo tempo entrano subito in campo con la convinzione giusta per assicurarsi le Final Eight: Landry è una spina nel fianco per la retroguardia di coach Esposito. Pistoia non molla e tiene botta, finchè non arriva Michele Vitali: due triple e vantaggio per Brescia che supera la doppia cifra (68-55).Brescia trionfa e vola a Rimini, coach Diana può godersi il suo capolavoro. Le altre formazioni che sono riuscite a strappare il 'pass' per le Final Eight sono, che ha sconfitto nettamente (95-77) una Pasta Reggia Caserta in piena crisi (quinto ko di fila),, che riesce nell'obiettivo nonostante la sconfitta di sabato sera. Gli uomini di coach Meo Sacchetti dovevano sperare in una vittoria di Avellino su Trento per essere certi del posto. Gli irpini hanno fatto il proprio, regolando Trento solo al supplementare (79-69):, che per larghi tratti della gara ha coltivato il sogno del colpaccio. Ma all'overtime Trento subisce la furia di un Green praticamente incontenibile: due bombe da fuori, break 12-0 per la Sidigas e discorso chiuso. Niente Final Eight per i ragazzi di Buscaglia.