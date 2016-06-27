Italbasket, senza Bargnani è dura: l'overtime premia il Canada (71-74)

Che il match contro il Canada sarebbe stato diverso rispetto agli ultimi tre era ampiamente prevedibile., anche se probabilmente non si aspettava che i suoi uomini potessero fare così tanta fatica. Invece quella di ieri sera - finale del torneo "Imperial Basketball City" in preparazione al Preolimpico di Torino - è stata, senza esclusione di colpi: nessuna relazione con i match fin qui giocati dagli azzurri, vinti nettamente con scarti abissali.: decisivi i tiri liberi di Brady Heslip, ex Pallacanestro Cantù. Per larghi tratti del match, l'Italbasket va proprio in sofferenza a causa della grande bravura degli avversari sotto canestro. Attraverso il giusto mix di classe e forza fisica il Canada è riuscito a creare grossi grattacapi all'Italia. Con Andrea Bargnani out per un problema al gomito destro,, mentre le ali sono Gigi Datome e il Gallo, sempre con Hackett alla regia. L'inizio è confortante: subito 5-0 per gli azzurri, ma è un'illusione che durerà poco. La fisicità canadese manda in crisi il gioco azzurro:, a dimostrazione di come la partita sia 'vera', ben diversa dalle precedenti. Messina sceglie la rotazione, per testare tutti i suoi uomini e togliersi tutti i dubbi in vista delle convocazioni del 30 giugno. Gallinari regala il +5 a Messina,: Belinelli esce per un trauma alla testa, gli ospiti volano a +7 (31-38). L'Italia sbaglia molto, e perde anche Hackett per un problema alla coscia. Il Canada prende il sopravvento, ma, che permette all'Italbasket di risalire fino al -2. Negli ultimi minuti l'equilibrio regna sovrano, entrambe le compagini falliscono il colpo del ko., recuperata da Gentile che pareggia, ma sbaglia il canestro del sorpasso: a decidere la sfida sono i liberi dell'ex canturino Brady Heslip.