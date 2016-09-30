Home Eurolega La Pallacanestro Varese soffre contro il Benfica, ma centra la qualificazione in Champions

di Redazione 30/09/2016

La Pallacanestro Varese soffre più del dovuto per avere ragione del Benfica, che si è imposto sul parquet varesino, ma viene eliminato per un punto. La Pallacanestro Varese accede alla Fiba Champions League ma deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un Benfica mai domo. Seppure è stato sconfitto in casa due giorni prima, i lusitani hanno avuto la forza e l'intraprendenza di imporsi sul parquet varesino per 72-70 ma in virtù dei tre punti di vantaggio dei lombardi all'andata, a qualificarsi è stata la squadra di coach Moretti. Sugli scudi ancora il nigeriano Eyenga, ex Dinamo Sassari, autore di 15 punti, mentre ha pesato e non poco, il contributo offerto da Anosike sotto le plance. La Pallacanestro Varese prova lo strappo iniziale cercando il break decisivo per chiudere la contesa in anticipo, ma ha dovuto fare i contro con l'orgoglio del Benfica, capace sempre di ridurre le distanze. In realtà si è assistito ad un match fotocopia rispetto alla gara di andata. Con le due squadre a lottare punto a punto, con vantaggi massimi non superiori a tre punti dall'una e dall'altra parte. Per i portoghesi i migliori in campo sono risultati Hollis e Maynor, che già avevano dato il proprio contributo nel match di andata. E' di Raivio il canesro conclusivo che fissa a +2 il vantaggio del Benfica, ma ad esultare, al suono della sirena, sono stati i padroni di casa. Per ben figurare nella Champions League, il quintetto di Moretti dovrà comunque cambiare passo. Tabellino Varese-Benfica Varese: Anosike 4, Maynor 6, Avramovic 2, Pelle 5, Bulleri 4, Cavaliero 6, Campani 3, Kangur 4, Canavesi ne, Ferrero ne 9, Eyenga 15, Johnson 12. Benfica: Raivio 6, Morais 17, Fernandes 1, Oliveira ne, Loncovic 3, Soares 9, Barroso 2, Andrade 2, Silva ne, Barber 8, Dos Santos 3, Hollis 21.