Trento-Venezia, stasera gara 4: Buscaglia spera di recuperare Sutton
di Redazione
16/06/2017
C'è grande attesa a Trento per gara 4 che si disputerà stasera alle ore 21:15 (diretta su Rai DUE e Sky Sport 1 HD - Sky Sport Mix): lo dimostra il fatto che il PalaTrento è di nuovo sold out, esattamente come in gara 3. Il pubblico della Dolomiti, nonostante la sconfitta interna patita nella terza sfida della serie, è convinto di poter ancora recuperare la situazione e riagguantare la Reyer Venezia. Il team allenato da coach De Raffaele ha perso gara 1 davanti ai propri tifosi, ma si è subito ricompattato andando a vincere i due match successivi. In gara 3 ha pesato senza dubbio l'assenza di Sutton, giocatore chiave per l'Aquila: in casa Trento sperano di recuperarlo già stasera per essere ancora più competitivi e centrare l'obiettivo del 2-2. Ieri il top player dei padroni di casa ha provato a correre, segno evidente che il giocatore sta facendo di tutto per recuperare. Ma come trapelato dagli ambienti trentini, il suo eventuale impiego verrà deciso soltanto all'ultimo momento. Con o senza Sutton, Trento dovrà cercare di non ripetere gli errori commessi specialmente in gara 3: l'Aquila, negli ultimi due match, ha perso 34 palle e ne ha recuperate solo 12. Numeri certamente non esaltanti per una formazione che fin qui ha saputo stupire tutti. In casa Reyer c'è un moderato ottimismo dopo le due belle vittorie. Venezia sa bene che un nuovo 'exploit' questa sera porterebbe la truppa di De Raffaele sul 3-1 con il match ball al PalaTaliercio. Un'opportunità davvero ghiotta che la Reyer cercherà senza dubbio di sfruttare, mantenendo quella solidità difensiva palesata in gara 2 e in gara 3. Intanto è arrivato il DASPO per un tifoso veneziano che nello scorso match si è calato dagli spalti per «invadere» il settore dei distinti. Bloccato dalla polizia, ha anche cercato di divincolarsi scalciando ma alla fine è stato preso e allontanato dal palazzetto.
