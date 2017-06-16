Trento-Venezia, stasera gara 4: Buscaglia spera di recuperare Sutton

C'è grande attesa a Trento per gara 4 che si disputerà stasera alle ore 21:15 (diretta su Rai DUE e Sky Sport 1 HD - Sky Sport Mix):, esattamente come in gara 3. Il pubblico della Dolomiti, nonostante la sconfitta interna patita nella terza sfida della serie, è convinto di poter ancora recuperare la situazione e riagguantare la Reyer Venezia. Il team allenato da coach De Raffaele ha perso gara 1 davanti ai propri tifosi, ma si è subito ricompattato andando a vincere i due match successivi., giocatore chiave per l'Aquila: in casa Trento sperano di recuperarlo già stasera per essere ancora più competitivi e centrare l'obiettivo del 2-2. Ieri il top player dei padroni di casa ha provato a correre, segno evidente che il giocatore sta facendo di tutto per recuperare. Ma come trapelato dagli ambienti trentini, il suo eventuale impiego verrà deciso soltanto all'ultimo momento. Con o senza Sutton, Trento dovrà cercare di non ripetere gli errori commessi specialmente in gara 3:. Numeri certamente non esaltanti per una formazione che fin qui ha saputo stupire tutti. In casa Reyer c'è un moderato ottimismo dopo le due belle vittorie. Venezia sa bene che un nuovo 'exploit' questa sera. Un'opportunità davvero ghiotta che la Reyer cercherà senza dubbio di sfruttare, mantenendo quella solidità difensiva palesata in gara 2 e in gara 3. Intanto è arrivato il DASPO per un tifoso veneziano che nello scorso matchBloccato dalla polizia, ha anche cercato di divincolarsi scalciando ma alla fine è stato preso e allontanato dal palazzetto.