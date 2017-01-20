Grissin Bon ad un passo da Jalen Reynolds: raggiunta l'intesa con Recanati
di Redazione
20/01/2017
La Grissin Bon Reggio Emilia sarebbe ad un passo dall'acquisto di Jalen Reynolds. La società reggiana avrebbe già raggiunto un accordo con Recanati, in Lega Due, dove milita il centro 24enne. Attualmente, Reynolds viaggia ad una media di 18.6 punti e 12.2 rimbalzi a gara. La Pallacanestro Reggiana vuole puntare su di lui per dare più forza e sopratutto un valido ricambio a Cervi. Jalen Reynolds è un giovane e atletico centro, originario di Detroit, nel Michigan. L'intesa tra i due team, come detto, sembra raggiunta, ma oltre alla somma da versare alla società marchigiana bisognerà capire anche su chi punterà Recanati per sostituire Reynolds. Anche per questo è molto difficile che l'accordo venga completamente raggiunto entro domenica, quando la Grissin Bon sarà impegnata contro la Pasta Reggia Caserta. E' molto più probabile che il tutto si concluda entro la prossima settimana. In casa Grissin Bon, infatti, c’è cauto ottimismo in ordine al fatto che la partita che Reynolds giocherà domenica contro Udine, possa essere per lui l’ultima in maglia gialloblù. Coach Menetti attende un rinforzo che potrebbe dare una grossa mano alla Pallacanestro Reggiana, impegnata nell'inseguimento al vertice della classifica. BASKET LIVORNO, CHIESTO RINVIO A GIUDIZIO PER BANCAROTTA Sono 12 le persone, tra cui un ex assessore al bilancio del Comune di Livorno, per le quali la procura di Livorno ha chiesto il rinvio a giudizio per, a vario titolo, bancarotta fraudolenta patrimoniale e societaria in relazione alla gestione della Basket Livorno, squadra (partecipata anche al 5% da una società municipalizzata locale) impegnata fino al 2009 nei campionati di serie A1 (dal 2001 al 2007) e serie A2, dichiarata fallita nel maggio 2014 dopo essere stata messa in liquidazione nel 2009. Il processo è stato chiesto per 5 membri dell'ex cda pro tempore (tra cui l'ex assessore), 6 del collegio sindacale e per il liquidatore: l'udienza preliminare si terrà il 27 gennaio.
