Grissin Bon ad un passo da Jalen Reynolds: raggiunta l'intesa con Recanati

La Grissin Bon Reggio EmiliaLa società reggiana avrebbe già raggiunto un accordo con Recanati, in Lega Due, dove milita il centro 24enne. Attualmente, Reynolds viaggia ad una media di 18.6 punti e 12.2 rimbalzi a gara. La Pallacanestro Reggiana vuole puntare su di lui per dare più forzaJalen Reynolds è un giovane e atletico centro, originario di Detroit, nel Michigan. L'intesa tra i due team, come detto, sembra raggiunta, ma oltre alla somma da versare alla società marchigianaAnche per questo è molto difficile che l'accordo venga completamente raggiunto entro domenica, quando la Grissin Bon sarà impegnata contro la Pasta Reggia Caserta. E' molto più probabile che il tutto si concluda entro la prossima settimana. In casa Grissin Bon, infatti, c’èin ordine al fatto che la partita che Reynolds giocherà domenica contro Udine, possa essere per lui l’ultima in maglia gialloblù.che potrebbe dare una grossa mano alla Pallacanestro Reggiana, impegnata nell'inseguimento al vertice della classifica.Sono 12 le persone, tra cui un ex assessore al bilancio del Comune di Livorno, per le quali la procura di Livorno ha chiesto il rinvio a giudizio per, a vario titolo,, squadra (partecipata anche al 5% da una società municipalizzata locale) impegnata fino al 2009 nei campionati di serie A1 (dal 2001 al 2007) e serie A2, dichiarata fallita nel maggio 2014 dopo essere stata messa in liquidazione nel 2009., 6 del collegio sindacale e per il liquidatore: l'udienza preliminare si terrà il 27 gennaio.