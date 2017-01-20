NBA, Durant cancella Westbrook. Momento d'oro per i 76ers

Almeno stavolta OKC ha retto fino al terzo quarto, prima di essere spazzata via dalla furia di Golden State. Anche, in maniera netta (121-100): una gara che ovviamente non potrà mai essere come le altre, dopo quanto accaduto in estate con il clamoroso passaggio di Kevin Durant ai gialloblu di Oakland. Ed è proprio KD il protagonista del trionfo dei Warriors: 40 punti, 13/16 al tiro, 12 rimbalzi.: anche grazie alla sua prestazione superlativa, Golden State può continuare la sua marcia, caratterizzata da 36 vittorie e soltanto 6 sconfitte. L'altro protagonista del match, Russell Westbrook, non si è di certo 'girato i pollici':per arginare gli inarrestabili Warriors. Per una trentina di minuti OKC ha retto l'urto, e la partita è rimasta equilibrata. Tanto che all'intervallo Golden State e Oklahoma ci arrivano in situazione di parità. Ma nel terzo quarto i padroni di casa cominciano ad imporre la loro (consueta) legge:, il divario cresce sempre più e i Thunder devono arrendersi. Avranno la possibilità di rifarsi l'11 febbraio, in casa. Se qualcuno pensava che il momento d'oro di Phila potesse interrompersi contro i Raptors, si sbagliava di grosso. Joel Embiid (26 punti), vero punto di forza dei 76ers, fa meglio di DeRozan (25): oltre alla quinta vittoria nelle ultime sei gare,. Esulta Charlotte, che regola in casa Portland 107-85 grazie anche ai 13 punti del 'nostro' Marco Belinelli. Ai Trail Blazers non bastano i 21 punti del solito Lillard: nell'ultimo quarto gli Hornets dilagano con 23 punti complessivi dell'ottimo Kemba Walker.