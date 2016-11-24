Incidenti a Bologna, la replica della Fortitudo: "Forlì dice cose non vere"

dopo gli incidenti avvenuti in occasione della partita di A2 disputatasi domenica al PalaDozza e che ha comportato 5 minuti di sospensione.: la Fortitudo spedisce le accuse al mittente rigettando tali affermazioni "anche con una certa incredulità". "Non corrisponde al vero che al numero di biglietti assegnati ai tifosi ospiti non siano stati garantiti altrettanti posti numerati - scrive la Fortitudo in un comunicato -Se quegli stessi posti, poi, non vengono occupati da chi ne avrebbe diritto non può diventare una responsabilità della società ospitante. Inoltre, non è ascrivibile a Fortitudo Pallacanestro la responsabilità del ritardato arrivo di 150 sostenitori ospiti a partita iniziata". Secondo la Fortitudo Bologna, non corrisponderebbe al vero neppure che non siano stati approntati appositi, come sostenuto invece dalla Pallacanestro Forlì. La nota della Fortitudo si sofferma infine sugli incidenti. "Stupisce e rammarica, infine, che nessuna parola di biasimo sia stata riservata da parte di Pallacanestro Forlì 2015- scrive la società bolognese - In seguito alle sopracitate considerazioni, non possiamo accettare che vengano scaricate le responsabilità per il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo nei confronti del Club romagnolo su Fortitudo Pallacanestro. E’ la stessa Fortitudo Pallacanestro, anzi, a sentirsi danneggiata per i fatti accaduti,a partita in corso. Ed è con loro che Fortitudo Pallacanestro intende scusarsi ancora per quanto accaduto".La Vanoli Basket Cremona comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto con l'atleta