NBA, furia Golden State sui Lakers. Altra sconfitta per OKC

La vendetta è un piatto che va servito freddo., colpevoli del reato di lesa maestà commesso 20 giorni fa, quando sconfissero i Warriors: da allora, i gialloblu di Oakland non hanno più sbagliato un colpo. Ieri non hanno praticamente lasciato nemmeno le briciole a LA (149-106):(31 Curry, 28 Durant e 26 Thompson). Per Golden State è la nona vittoria consecutiva, mentre i Lakers registrano la quarta sconfitta in sei gare, ma va detto che i gialloviola. Il quintetto in campo era troppo incerottato per pensare di battere i Warriors: per coach Walton buone indicazioni dal rookie Ingram (16 punti). Ancora una volta Russell Westbrook fa il possibile (31 punti). Sacramento vince 116-101, trascinata dai 36 punti di Cousins e complessivamente in crescita anche come collettivo. Su Oklahoma le impressioni sono sempre le stesse:, gli altri giovanotti devono fare il salto di qualità. Ma devono farlo in fretta: lo score comincia a diventare preoccupante per un team che ambisce alle Finals. Sette vittorie su sette trasferte, 14 successi in 16 partite:I padroni di casa vivono uno scenario diametralmente opposto: solo due vittorie in 14 gare e settima sconfitta consecutiva. I losangelini mandano 7 giocatori in doppia cifra, con un grande Speights (16 punti e 12 rimbalzi). Nessun problema per i Cleveland Cavaliers, che superano 137-125 Portland.Dall'altra parte finalmente un'ottima prova di Lillard (40 punti) ma non sufficiente ai Trail Blazers per uscire vincenti. I 24 punti di DeRozan aiutano i Raptors ad espugnare Houston (102-115),: ad esultare sono i Grizzlies (99-104).