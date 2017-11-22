Home LegaBasket Italbasket al debutto contro la Romania in una PalaRuffini sold out

di Redazione 22/11/2017

Debutta a Torino l'Italbasket targata Meo Sacchetti al PalaRuffini dove si preannuncia già il pubblico delle grandi occasioni. L'Italbasket di Meo Sacchetti debutterà con il 'tutto esaurito' nella sfida del PalaRuffini che segnerà il debutto degli azzurri nella fase finale delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Non è la prima volta che Torino risponde in questo modo ad un impegno internazionale dell'Italbasket. Dopo la grande partecipazione di pubblico nel Preolimpico 2016, Torino conferma la passione folle per la pallacanestro e per la Nazionale che così troveranno al PalaRuffini il luogo ideale per il dare il benvenuto sulla panchina azzurra di Meo Sacchetti, che proprio nel capoluogo piemontese ha vissuto gli anni migliori della sua carriera di giocatore. La gara Italia-Romania che si giocherà il 24 novembre alle ore 20.15, sarà infatti una sorta di derby tra allenatori “all’esordio”: Romeo Sacchetti sfiderà Zare Markovski, il macedone vecchia conoscenza della pallacanestro italiana e attuale allenatore dei turchi del Trabzonspor in Turchia e da poco Commissario Tecnico della squadra romena. Prima della gara si svolgerà una bella iniziativa che anticiperà di mezz’ora l’inizio della partita: un gruppetto di bambini di nazionalità italiana e romena canteranno dal centro del campo gli inni delle rispettive selezioni. L’evento andrà in onda in diretta su Sky Sport 2 a partire dalle 19.45. Dopo la triste esperienza dell'esclusione dalle Olimpiadi e le amarezze dei recenti campionati europei la nazionale adesso riparte per creare un nuovo ciclo alla corte di Meo Sacchetti, capitano di lungo corso del basket italiano chiamato a far risorgere la pallacanestro made in Italia dalle ceneri di quella che ha fallito l'obiettivo Rio 2016.