Italbasket, si infortuna anche Luca Vitali: presentato coach Meo Sacchetti

di Redazione 06/08/2017

E' stato presentato il futuro coach dell'Italbasket, mentre c'è da registrare anche la frattura al naso per Luca Vitali. Prosegue il momento nero per l'Italbasket, che dopo avere perso per infortunio, Gallinari e Datome, adesso rischia di perdere anche Luca Vitali. Il giocatore di Brescia, dopo uno scontro fortuito in allenamento, ha riportato una frattura composta al naso che lo obbligherà a doversi allenare con una maschera protettiva come riporta un comunicato diffuso dalla federazione. Intanto è stato presentato il futuro coach della nazionale, Meo Sacchetti, che prenderà il posto di Messina al termine di Eurobasket 2017. Il nuovo coach ha voluto ringraziare Petrucci per la fiducia risposta in lui e per avergli affidato un compito delicato: ' Mi sono sempre piaciute le sfide, e questa è una sfida bellissima. I giocatori italiani devono avere più rabbia'. Il nuovo coach della nazionale, è stato presentato al T Hotel di Cagliari, dove gli azzurri si sono radunati in vista di Eurobasket 2017. “Mi riempie di gioia vedere la sala così gremita. Dimostra l’amore che voi avete, che tutti abbiamo, per il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale. La proposta di scegliere Sacchetti è arrivata proprio da Ettore Messina, ed io sono stato subito d'accordo. E'un coach vincente, e nella vita conta vincere. Qui in Sardegna è molto conosciuto perchè ha vinto tanto'. Soddisfatto per la scelta si è detto anche coach Messina che gli lascerà il testimone tra qualche settimana. 'Sono contento che sia stato scelto un coach italiano – ha esordito Messina – erano molti i candidati a questo ruolo ma quello di Meo è stato rispondeva alle esigenze del presidente e della federazione. E' la persona più adatta per guidare la nazionale'.