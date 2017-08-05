Home Protagonisti Italbasket: arriva l'ok definitivo della Fiba per Abass e Biligha

di Redazione 05/08/2017

Abass e Biligha potranno giocare senza alcuna restrizione con l'Italbasket, arriva il comunicato della Fip che ufficializza la decisione della Fiba. L'avventura dell'Italbasket di coach Messina verso i prossimi campionati europei sta attraversando delle tappe difficili. L'infortunio occorso a Gallinari e quello di Datome che sta tenendo in apprensione lo staff azzurro, rappresentano due incognite che potrebbero minare il percorso degli azzurri, chiamati al riscatto dopo la pessima figura nel torneo preolimpico della scorsa stagione. In mezzo a tante incognite, ieri è arrivata una notizia positiva legata ad Awudu Abass e Paul Biligha, che hanno ottenuto il benestare da parte della Fiba a poter giocare con la nazionale azzurra senza alcuna restrizione. Proprio ieri è giunto il comunicato della Fip, nel quale è stata data la notizia dell'ottenuta autorizzazione per entrambi i cestisti azzurri che fino a ieri, venivano considerati giocatori dalla doppia cittadinanza allo stesso livello di Christian Burns. Intanto, lo staff sanitario dell'Italbasket ha comunicato che Datome rimarrà fermo ai box per almeno una settimana, poi si valuterà il da farsi. Il cestista sardo ha accusato un guaio al gomito, già operato lo scorso anno. Dai primi accertamenti effettuati non dovrebbe trattarsi di un guaio serio, ma per cautelarsi, Messina ha preferito chiamare Simone Fontecchio, il sostituto naturale di Datome, qualora il campione del Fenerbahce dovesse dare definitivamente forfait.