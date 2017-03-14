La Fiat Torino si aggiudica il posticipo contro Trento

Successo prezioso per la Fiat Torino che archivia il discorso salvezza approfittando anche della serata storta al tiro degli ospiti.

Tabellino Torino-Trento 76-67 (22-16; 19-21; 15-13; 20-17)

Laprevale supenel monday nigh del massimo campionato italiano di basket. Scendevano in campo il miglior attacco (quello dei piemontesi) contro la miglior difesa del campionato, e alla fine sono stati i primi a prevalere. Un match analogo a quello dell'andata per andamento e dinamiche, con la squadra diche fa ancora leva sulla grande condizione fisica di, ancora mattatore per Torino, con 15 punti, 14 rimbalzi e una valutazione stratosferica che tocca i 36 punti.La squadra diha impostato la gara sull'intensità difensiva, una strategia che è riuscita solo in parte. Pur catturando un discreto numero di palle sotto le plance, la troppa imprecisione dei veneti sotto canestro li ha indotti a sprecare doppi e tripli possessi. Alla fine Trento chiuderà il match con un eloquente 22/80 al tiro, un dato che la dice davvero lunga sulla serata storta degli ospiti. La Fiat Torino ha saputo ovviare all'assenza pesante d, grazie anche al sapiente contributo diche ne hanno fatto le veci in modo impagabile. Wilson ha chiuso con una doppia doppia, mentre Mazzola ha messo a referto 17 punti. Trento paga la serata no diPiemontesi quasi sempre avanti nel punteggio fin dai primi vagiti della contesa. Brava la squadra di Vitucci a respingere sul nascere ogni velleità di rimonta degli ospiti, con un ultimo quarto gestito in modo impeccabile grazie anche ai cambi e alla strategia tattica predisposta da Vitucci per imbrigliare i lunghi trentini. Con questo successo la Fiat Torino ipoteca la salvezza e adesso può concentrarsi su un obiettivo più prestigioso: i playoff.: Wilson 12, Harvey 10, Wright 12, Parente ne, Alibegovic 6, Poeta, Cuccarolo 4, Washington 15, Okeke ne, Mazzola 17, Vitale ne, Crespi ne. All:Vitucci: Marble 2, Sutton 9, Craft 6, Baldi Rossi 12, Moraschini, Forray 5, Flaccadori 9, Gomes 15, Hogue 9, Lechthaler ne All:Buscaglia