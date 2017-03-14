Treviso, 16enne si accascia al suolo durante una partita di basket: è in coma

La sfida più importante la sta conducendo per rimanere in vita.dopo essere stato colpito da un malore mentre giocava a basket. Il giocatore è stramazzato a terra all'improvviso durante una partita di pallacanestro. É successo sabato sera a Motta durante una partita di basket fra squadre del settore giovanile.. Un trascinatore, un combattente. Pieno di vitalità. Il giovane è crollato a terra di colpo, senza un sussulto, per un malore di natura cerebrale, sulla cui esatta natura famiglia e società tengono le bocche cucite. Un'ambulanza dell'ospedale di Oderzo si è precipitata verso il palazzetto dello sport di via De Gasperi. Gli operatori si sono subito affannati sul corpo del ragazzo steso a terra.Marco è stato così stabilizzato e portato al Ca' Foncello di Treviso dove ora si trova in coma. A tutti sono tornate in mente le tristi immagini dello scorso Ottobre, quando, giovane cestista di soli 16 anni, fu colto da attacco cardiaco mentre era in campo a Mazzano (Brescia) per un match del campionato under 20.