Treviso, 16enne si accascia al suolo durante una partita di basket: è in coma
di Redazione
14/03/2017
La sfida più importante la sta conducendo per rimanere in vita. Un giovane cestista si trova in coma all'ospedale Ca'Foncello di Treviso dopo essere stato colpito da un malore mentre giocava a basket. Il giocatore è stramazzato a terra all'improvviso durante una partita di pallacanestro. É successo sabato sera a Motta durante una partita di basket fra squadre del settore giovanile. In gravissime condizioni c'è Marco, 16enne capitano degli Under 16 della locale Pallacanestro. Un trascinatore, un combattente. Pieno di vitalità. Il giovane è crollato a terra di colpo, senza un sussulto, per un malore di natura cerebrale, sulla cui esatta natura famiglia e società tengono le bocche cucite. Un'ambulanza dell'ospedale di Oderzo si è precipitata verso il palazzetto dello sport di via De Gasperi. Gli operatori si sono subito affannati sul corpo del ragazzo steso a terra. Marco non dava più segni di vita. É stato subito chiaro a tutti che si trattava di una situazione critica. Marco è stato così stabilizzato e portato al Ca' Foncello di Treviso dove ora si trova in coma. A tutti sono tornate in mente le tristi immagini dello scorso Ottobre, quando Eugenio Rossetti, giovane cestista di soli 16 anni, fu colto da attacco cardiaco mentre era in campo a Mazzano (Brescia) per un match del campionato under 20.
