La Germani Brescia sgambetta Avellino al Pala Del Mauro dopo un overtime

di Redazione 29/01/2018

Vittoria in extremis per la Germani Brescia che espugna il Pala Del Mauro ad Avellino con una tripla di Vitali sul filo della sirena. Il vero colpo di giornata lo mette a segno la Germani Brescia che sbanca il Pala Del Mauro e prosegue la marcia verso la vetta della classifica. E' stato necessario giocare un overtime per piegare le resistenze di Avellino dopo un testa a testa entusiasmante. Il successo degli ospiti è condensato nella prodezza di Michele Vitali che a due secondi dalla fine dell'overtime ha messo a segno la tripla del sorpasso che è valsa una vittoria ampiamente meritata da parte della squadra di Diana. Per Avellino si tratta del quarto ko di fila tra campionato e coppa, sintomo di una fase negativa che sta attanagliando la squadra di Sacripanti, incapace contro Brescia di saper amministrare un vantaggio che ha toccato anche i 14 punti. I padroni di casa hanno dovuto fare a meno di Zerini, mentre Brescia ha salutato Bushati in settimana. Sia la Germani Brescia che la Sidigas Avellino hanno dato vita ad una bellissima contesa ricca di continui capovolgimenti di gioco. Parte meglio la Leonessa Brescia che con 8 punti consecutivi di Moore (2 triple) al 2'30'' si porta sullo 0-8. Avellino, però, risponde con tre triple, due di Filloy ed una di Leunen, che consentono alla Sidigas di rientrare sul 10-13 al 5'. Poi Avellino prende il largo ma viene ancora rimontato da Brescia fino all'overtime. La tripla di Vitali sulla sirena ha beffato i padroni di casa che già pregustavano il successo. La 17ª giornata si conclude oggi con il derby lombardo tra Varese e Milano. Dopo la 19ª giornata, in programma che si giocherà tra il 10 febbraio e domenica 11 febbraio, il campionato si fermerà per le Final Eight di Coppa Italia (Firenze, 15-18/2) e la sosta per la Nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2019.