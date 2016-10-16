La Grissin Bon Reggio Emilia espugna Brindisi grazie ad un super Della Valle

La Grissin Bon Reggio Emilia affonda Brindisi nei secondi finali, grazie ai 26 punti di Della Valle. Primo successo esterno per gli emiliani.

Il tabellino del match

Laconquista il primo successo corsaro della stagione espugnando il parquet delldopo un match tiratissimo e deciso nei secondi finali. Pugliesi che giostrano bene in attacco, con soluzioni offensive convincenti nonostante l'assenza diche verrà sostituito dafino al rientro. La serata di grazia dispinge però gli emiliani verso il +8 dopo 15 minuti di gara (23-31). Sacchetti prova a ridestare i suoi che ritrovano i punti e le intuizioni di, bravo sotto canestro sia in fase di realizzazione che in difesa (8 rimbalzi totali a fine gara). I reggiani chiudono sul +2 il primo tempo ma nella ripresa devono fronteggiare il ritorno dell'Enel Brindisi, lucida sotto canestro ancora con Scott esugli scudi bravi a firmare il sorpasso dei padroni di casa che vanno avanti di sei punti (57-51) nei primi minuti della ripresa.Della Valle però suona la carica nell'ultimo quarto spingendo il quintetto di coachverso il sorpasso. La Grissin Bon Reggio Emilia da la sensazione di poter piazzare il break vincente allungando il distacco.mette a segno la tripla che sembra aver messo in ghiacciaia il risultato, ma gli emiliani non hanno fatto i conti con l'orgoglio brindisino. Quando tutto sembra perduto, il quintetto di Sacchetti si riporta a -2 e dalla lunetta fallisce l'aggancio. Per Reggio Emilia il migliore in campo per distacco è sicuramente Amedeo Della Valle autore di 26 punti. Bene Carter e M'Baye per Brindisi, che paga ancora una volta un roster corto e la stanchezza nei minuti decisivi del match.Agbelese 5, Scott 19, Carter 18, English 3, Cardillo 0, M’Baye 22, Joseph 8, Sgobba 0, Spanghero 3. Rimbalzi: 36 Palle perse: 13 Assist: 18: Aradori 16, Needham 2, Polonara 3, James 2, Della Valle 26, De Nicolao 3, Cervi 17, Lesic 6, Gentile 7. Rimbalzi: 32 Palle perse: 15 Assist: 14