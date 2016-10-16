LeBron James torna all'Università: "Andrò quando posso"

Così LeBron James comunica al mondo la sua scelta di tornare tra i banchi accademici per riprendere gli studi. Il campionissimo dei Cavs ha dovuto lasciare anzitempo i libri per proseguire la sua carriera di cestista, diventando poi uno dei giocatori più forti di sempre in NBA.Ma ora è arrivato il momento di rimettersi a studiare, come conferma la stessa stella dei Cavaliers. "Mi sono iscritto alla University of Akron e- spiega LeBron - E’ sempre stato un mio desiderio, poter almeno frequentare alcuni corsi. Intanto continuerò a leggere libri". LeBron James ha anche specificato qual è la sua materia preferita: "- afferma LeBron - l'origine del mondo, perchè oggi siamo quello che siamo. Sono curioso die quando posso organizzo dei viaggi per scoprirli". E' facile immaginare l'entusiasmo scoppiato all'Università di Akron dopo la notizia dell'iscrizione di LeBron:non è certo qualcosa che accade tutti i giorni.Intanto un'altra notizia proviene dal mondo Cavaliers, e stavolta riguarda prettamente il basket giocato, che va così a rinnovare il suo contratto con i Cavs. Un'offerta onestamente irrinunciabile:. Come spiegato da 'Eurosport', i primi tre anni (dal valore complessivo di 45 milioni) saranno totalmente garantiti, mentre il quarto lo diventerà soltanto se i campioni NBA in carica non decideranno di tagliare il giocatore (che avrà 34 anni) all’inizio della stagione. "Smith ha ricoperto- ha detto coach Tyronn Lue - Per noi è molto importante: speriamo di andare ancora nella giusta direzione".