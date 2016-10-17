L'Olimpia Milano centra il terzo successo nel derby contro Varese

In evidenza il giovane Abass che ha condotto l'Olimpia Milano verso il successo nel derby lombardo. Adesso i meneghini faranno visita al Daroussafaka.

L'ottiene il massimo con il minimo sforzo, facendo suo il derby contro, gestendo un match quasi sempre sotto controllo per il quintetto dibravo a prendere le distanze in fase di avvio e mantenere quasi inalterato il vantaggio fino al 40'. Le scarpette rosse vanno in campo con lo stesso quintetto di partenza del match contro ilparte fortissimo e griffa il 7-0 con il quale l'Olimpia Milano mette le cose in chiaro. Il solosembra avere lo spessore atletico per reggere l'impatto sotto canestro contro la corazzata meneghina.stoppa due volte, poi Varese prova a rientrare in partita portandosi a -5 all'ottavo minuti (17-12). Una tripla diallo scadere del primo quarto rimette le cose apposto.Il secondo quarto passerà agli archivi per la bella prestazione diche segnerà 11 punti mantenendo a galla la squadra di coach Moretti ma Milano trova ini punti per tenere la barra dritta, e la seconda frazione si chiude sul 44-33 dopo che Varese si era riportata sotto anche di 5 punti. In apertura di secondo tempo è ancora Abass a firmare la tripla del 57-41 che sembra avere già messo in ghiacciaia il risultato, ma un parziale di 8-0 di Varese riporta gli ospiti a -9 (57-48) prima del 62-52 con il quale si chiuderà il terzo quarto. Nell'ultimo quarto l'Olimpia Milano si limita a gestire il vantaggio senza troppi patemi d'animo con un po' di accademia e senza strafare. Il match si conclude sul 79-71 che rappresenta senz'altro una sconfitta onorevole per Varese e un successo che non fa una grinza per Milano adesso pronta a rituffarsi in Eurolega. Ad attenderla sul proprio parquet ci sono i turchi del: Abass 15, McLean 13, Pascolo e Macvan 11: Avramovic 19, Campani 12, Cavaliero 11.