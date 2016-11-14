La Grissin Bon Reggio Emilia espugna il Pala Del Mauro: Della Valle 22 punti

Successo importante per la Grissin Bon Reggio Emilia che espugna il parquet di Avellino consolidando il secondo posto in classifica.

Laregola in trasferta lae si aggiudica per 86-81 uno dei big match della settima giornata del massimo campionato di basket. Si trattava della sfida tra le due seconde del campionato, alle spalle dell'Olimpia Milano impegnata nel posticipo casalingo contro Sassari. Con questo successo la squadra di coachcoglie il sesto successo di fila e si consolida in classifica come seconda forza del campionato, nella riedizione della semifinale scudetto della scorsa stagione.Avellino approccia male al match e commette errori in serie nel primo quarto, perdendo ben 6 palle mentremacinano basket che è un piacere, conducendo per mano Reggio Emilia verso il 33-37 con il quale si chiude il primo tempo prima del riposo lungo. Uno scatenato Della Valle continua a colpire dall'arco in apertura di ripresa consentendo agli emiliani di conseguire il massimo vantaggio (46-60) al minuto diciassette, grazie anche al contributo fondamentale di Aradori eche fa valere il proprio peso sotto canestro. Il terzo quarto si chiude con la Grissin Bon Reggio Emilia avanti di 12 punti sul 53-65. Nell'ultimo quarto Avellino prova a ridestarsi sospinta dai canestri di, riportando sotto nel punteggio gli irpini fino al -4 (70-74) a 2'53” dalla conclusione. Della Valle ritrova la mira dall'arco e tiene a debita distanza gli avversari che provano il tutto per tutto per rimettere in discussione l'esito della contesa, senza riuscire nell'intento. Una tripla da distanza siderale di Green chiude il match che alla fine recita 81-86 per gli ospiti. Top scorer l'avellinesecon 27 punti, mentre tra gli emilianichiude con 22 punti a referto e 6/11 dall'arco. Aradori e l'exancora sugli scudi con 17 punti.