Serie A, Milano vince e resta al comando. Reggio insegue, Caserta continua a stupire

La settima giornata di Serie A non ha provocato particolari scossoni, anche sead inseguire la capolista.: alle sue spalle c'è la lanciatissima Grissin Bon Reggio Emilia, che è riuscita ad espugnare il PalaDelMauro di Avellino. Dietro troviamo, che si conferma squadra di alta classifica in questa prima fase di campionato. Brutto ko interno per l'Enel Brindisi,. Risale la Reyer Venezia, mentre è crisi sempre più nera per la Vanoli Cremona, sconfitta anche a Capo d'Orlando. Il match tra Milano e Sassari si disputa all'insegna dell'equilibrio. Nel primo tempo, che riescono comunque ad andare all'intervallo sul 41-37 grazie a sei punti consecutivi di Dragic. Milano allunga nel terzo quarto fino al massimo vantaggio di +8, ma si fa riprendere presto da una Dinamo che non molla mai,L'Olimpia ritrova un buon distacco, prova a chiuderla ma Sassari si riporta sul -5 ad un minuto dalla fine. Ma Milano mantiene la calma e trova i punti decisivi con Simon: il match del Forum si chiude 86-77 per i padroni di casa. Reggio Emilia gode, Avellino si lecca le ferite.: Cervi, Aradori e Della Valle segnano 56 punti in due e sono sempre più le armi predilette di coach Menetti. A Sacripanti non basta Green (27 punti), male Ragland, che chiude con soli 13 punti. Caserta vince nel finale a Cantù (82-83) dopo essere stata sotto per quasi tutta la partita.e aggancia Avellino al terzo posto. Il successo sulla Red October è firmato Sosa (18 punti) e Watt, che non solo fa 22 punti ma si va a prendere anche un rimbalzo importantissimo nel finale, impedendo il controsorpasso di Cantù. Risale in classifica la Reyer Venezia, che batte Pistoia (74-62), mentreIn coda, grande gioia per la Germani Brescia che vince una partita durissima in casa della Enel Brindisi (83-91):, battuta anche a Capo d'Orlando (79-76) ed ora fanalino di coda in solitaria. Stasera (ore 20:45) il posticipo tra l'Aquila Trento e la Fiat Torino.