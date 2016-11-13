NBA, Clippers da urlo: nona vittoria, è la miglior partenza di sempre

Con questa NBA sarebbe meglio andare con i piedi di piombo, visto che non appena un team sembra consolidare le sue ambizioni incappa in una sonora (ed inaspettata) sconfitta. E' successo ai Warriors, ai Cavs, a Oklahoma, agli Hornets...: i losangelini stanno infilando una serie di vittorie davvero entusiasmante. Quella di ieri notte contro i Minnesota Timberwolves è la nona vittoria stagionale: un filotto che permette ai Clippers di realizzareIl 9-1 dei Clippers si basa principalmente su una difesa eccezionale:, e si è dimostrata ancora una volta capace di colpire con i suoi uomini migliori.- 20 punti e 11 rimbalzi per il primo, 18+16 per il secondo - e i 19 punti del solito Paul hanno fatto volare i Clippers verso la nona vittoria in dieci partite.(46 punti in due) ma restano a bocca asciutta. Un'altra 'certezza' di questa prima parte di stagione si chiama DeMar DeRozan, che continua i suoi personalissimi show alla MJ: anche ieri, la guardia dei Raptors ha infilato 33 punti. Il suo andamento è da capogiro: nelle prime nove partite,. Indovinate chi è stato l'ultimo a farlo? Esatto, sua maestà Michael Jordan, nel lontano 1986. Va detto che stavolta, nel successo di Toronto contro i New York Knicks (118-107), buona parte del merito deve prendersela anche Nogueira:, insieme ai 19 punti di Lowry. Carmelo Anthony ha fatto tutto ciò che ha potuto (31 punti) ma non è stato sufficiente. Negli altri match,, che espugnano rispettivamente i parquet degli Houston Rockets (100-106) e dei New Orleans Pelicans (99-126).. Dopo la prima vittoria stagionale contro Indiana, i 76ers (privi di Joel Embiid, tenuto a riposo) sono stati di nuovo battuti: i giustizieri, questa volta, sono stati(20 punti).