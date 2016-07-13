Home LegaBasket La Mens Sana riparte dall'A2: le ultime dal mercato

di Redazione 13/07/2016

Ecco cosa bolle in pentola nel futuro della Mens Sana Siena che disputerà il prossimo campionato di A2 La Mens Sana Siena, una delle squadra di basket più antiche e più prestigiose d'Italia, l'anno prossimo ripartirà dalla serie A2 dopo la promozione ottenuta sul campo. A giorni il cda sarà chiamato a ratificare l'organigramma della società e definire anche il budget che potrà essere speso sul mercato per provare l'assalto alla serie A1. Secondo le ultime indiscrezioni ammonterebbe a circa 1,2 milioni di euro il tesoretto da destinare all'ingaggio del nuovo allenatore e della formazione del roster. Spetterà adesso al ds Marruganti ottimizzare le risorse per dare maggiore qualità al parco giocatori, operando anche una scelta opportuna del nuovo coach. Già in settimana partiranno i primi colloqui, ma i primi rumors di mercato accreditano già Giulio Griccioli, prodotto mensanino, senese, come uomo papabile per la futura panchina. Valida è anche la candidatura di Maurizio Lasi, ma il cantiere per definire la guida tecnica e i nuovi giocatori è ancora aperto. E' probabile l'addio di Mattia Udom, che era certo di restare forte del contratto firmato in passato ma pare adesso attratto dalla possibilità di intraprendere nuovi percorsi (si parla di Agrigento) e per questo motivo starebbe esercitando pressioni sulla Mens Sana Siena per ottenere una rapida risoluzione contrattuale. I nomi nuovi del mercato della Mens Sana Conferma in vista per il giovane Bucarelli ma per il resto si naviga a vista in attesa di nuovi sviluppi sul mercato. Marruganti cercherà ora di trattenere almeno Borsato, mentre Diliegro potrebbe essere attratto da altre sirene di mercato. L'obiettivo è un play italiano (si parla di Tommaso Marino e di Davide Parente) e due americani in grado di far compiere alla Mens Sana il salto di qualità. Piace molto anche il giovane Cappelletti adesso ad Omegna ma cresciuto nel vivaio senese.