La Sidigas Avellino espugna il Taliercio: ora la finale scudetto non è più un miraggio

La Sidigas Avellino batte in trasferta i lagunari e ribalta il fattore campo nella serie playoff che vale al finale scudetto.

Umana Reyer Venezia – Sidigas Scandone Avellino 73-80 (21-21; 32-32; 49-55)

Lasfata il tabù stagionale e per la prima volta supera ladopo aver perso quattro sfide dirette consecutive tra regular season e Champions League. Un successo convincente per la squadra di, che ha innestato la quinta marcia nella seconda parte del match, annichilendo la squadra di De Raffaele e portando a casa il primo punto della serie col punteggio diDopo una prima frazione di gara davvero equilibrata, gli irpini sono andati sotto sul 44-38 al 24' per poi trovare l'assetto difensivo giusto per arginare Bramos e compagni anche grazie al contributo del solito(20 punti e 7 assist) e di, stasera tra i migliori in campo. Decisive anche le bombe di, nel momento topico del match, che hanno fatto pendere dalla parte dei campani, l'ago della bilancia della sfida. Tra i migliori in campo, per la squadra di Sacripanti, ancheche non ha fatto mancare il consueto contributo sotto le plance realizzando anche 9 punti. Tra i lagunari, si salva solo, autore di 18 punti e 20 di valutazione complessiva ,mentre(molto attesi) sono stati autori di una prova incolore, dopo avere deciso la serie contro Pistoia. Le due squadre torneranno ad affrontarsi al Taliercio domenica alle ore 20,45. Per la Reyer Venezia sarà già una gara senza appello, mentre la Sidigas Avellino sogna un altro colpaccio che aprirebbe le porte verso una storica finale scudetto.: Haynes 8, Hagins 6, Ejim 6, Peric 18, Stone, Bramos , Tonut , Groppi n.e, Filloy 2, Ress 4, Viggiano, McGee 10. All. Walter De Raffaele.Zerini 8, Ragland 20, Green 5, Logan 9, Esposito n.e., Leunen 3, Cusin 6, Severini n.e., Randolph 13, Fesenko 9, Thomas 7, Parlato n.e. All. Stefano Sacripanti.: Gianluca Mattioli, Maurizio Biggi e Lorenzo Baldini