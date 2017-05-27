Milano, malore mentre gioca a basket: 14enne in condizioni gravissime

Un malore mentre stava giocando a basket con gli amici., ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica all'ospedale San Raffaele. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, poco prima delle 15:30, in un campetto di via Dezza, in zona Solari, nell'impianto intitolato quattro anni fa a Mario Borella, mentore dell’ex coach della Nazionale di basket Sandro Gamba e scopritore di intere generazioni di talenti. Il ragazzo stava giocando a pallacanestro con alcuni coetanei quando ad un certo punto ha cominciato ad accusare un maloreImmediato l'intervento dei sanitari del 118, chiamati dai presenti, che hanno trovato il 14enne in arresto cardiaco. Sul posto erano giunti anche i genitori del ragazzo. Caricato in ambulanza, il 14enne è stato trasportato subito all'ospedale di via Olgettine.: bisognerà aspettare le prossime ore per capire se il ragazzino riuscirà a superare il grave malore. A molti è tornato in mente la tragedianel febbraio 2013, quando il figlio Stefano, all'epoca 14enne, è morto in seguito ad un arresto cardiaco accusato mentre correva in palestra all’istituto tecnico per il turismo Pasolini. La speranza è che il giovane milanese ricoverato da ieri al San Raffaele possa riprendersi al più presto.La grande impresa al PalaTaliercio ha caricato l'ambiente avellinese, che ora crede nella possibilità di centrare l'obiettivo della finalissima scudetto., che si dice convinto del passaggio del turno. "Vinceremo la serie 4-2, e in finale incontreremo Milano", le parole del centro di Pordenone. "Siamo motivati - ha aggiunto Cusin al "Messaggero Veneto" - per il momento siamo dove volevamo essere,, cancellando anche lo 0-4 con la Reyer tra campionato e coppa. Prima hanno vinto loro, ora tocca a noi".