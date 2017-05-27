Milano, malore mentre gioca a basket: 14enne in condizioni gravissime
27/05/2017
Un malore mentre stava giocando a basket con gli amici. Sta ora lottando tra la vita e la morte un 14enne di Milano, ricoverato in terapia intensiva cardiochirurgica all'ospedale San Raffaele. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio, poco prima delle 15:30, in un campetto di via Dezza, in zona Solari, nell'impianto intitolato quattro anni fa a Mario Borella, mentore dell'ex coach della Nazionale di basket Sandro Gamba e scopritore di intere generazioni di talenti. Il ragazzo stava giocando a pallacanestro con alcuni coetanei quando ad un certo punto ha cominciato ad accusare un malore e si è accasciato al suolo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, chiamati dai presenti, che hanno trovato il 14enne in arresto cardiaco. Sul posto erano giunti anche i genitori del ragazzo. Caricato in ambulanza, il 14enne è stato trasportato subito all'ospedale di via Olgettine. La prognosi è riservata: bisognerà aspettare le prossime ore per capire se il ragazzino riuscirà a superare il grave malore. A molti è tornato in mente la tragedia che ha coinvolto la famiglia Parrottino nel febbraio 2013, quando il figlio Stefano, all'epoca 14enne, è morto in seguito ad un arresto cardiaco accusato mentre correva in palestra all'istituto tecnico per il turismo Pasolini. La speranza è che il giovane milanese ricoverato da ieri al San Raffaele possa riprendersi al più presto.
