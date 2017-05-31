La Sidigas Avellino non stecca in casa contro Venezia e si porta sul 2-1
di Redazione
Successo per la Sidigas Avellino in gara 3 grazie ad una sontuosa prestazione del solito Ragland e al contributo di Logan.La Sidigas Avellino allunga su Venezia e si porta sul 2-1 nella serie playoff dopo avere vinto la sfida del PalaDelmauro (gremito in ogni ordine di posto). Ancora una volta, è stato Joe Ragland (l'mvp della stagione) a regalare sprazzi di grandissimo basket mettendo a referto ben 33 punti. Avellino si impone per 96-83 ma la gara è stata tutt'altro che chiusa, con Venezia che ha ribattuto colpo su colpo per poi cedere di schianto nel finale. I lagunari conducevano nel punteggio fino alla fine del primo tempo, poi Ragland e Logan (21 punti) hanno preso per mano la squadra campana griffando il parziale di 14-0 che ha ribaltato l'esito della sfida. Venezia tiene botta anche grazie ai 38 punti del tandem composto da Haynes e McGee, ma ha il demerito di sprecare quanto di buono costruito nei primi due quarti del match, con un possesso scellerato nel terzo quarto e un blackout incomprensibile che di fatto ha consegnato il match nelle mani dei padroni di casa. Il primo tempo si chiude sul 43-43, ma nel terzo quarto, la Sidigas Avellino rompe e gli indugi piazzando un parziale di 14-0 in soli tre minuti. Due triple di McGee rimettono in corsa gli ospiti che accorciano il distacco fino al 73-65 con cui si conclude il terzo quarto. Nell'ultimo quarto, la squadra di Sacripanti piazza ancora un break mortifero volando sul +14 (85-71) dopo solo 4'. La squadra di coach De Raffaele si difende continuando a colpire dalla distanza ma non sarà sufficiente a ridurre le distanze da un Avellino che tira con una precisione chirurgica sfiorando i 100 punti a fine match. Si chiude sul 96-83 tra l'esultanza dei tifosi locali che sognano la finale scudetto. Giovedi si replica ancora al PalaDelmauro. Avellino: Ragland 33, Logan 21, Thomas 15. Venezia: Haynes e McGee 19, Ejim 9.
