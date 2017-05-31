La Sidigas Avellino non stecca in casa contro Venezia e si porta sul 2-1

Successo per la Sidigas Avellino in gara 3 grazie ad una sontuosa prestazione del solito Ragland e al contributo di Logan.

Laallunga sue si porta sul 2-1 nella serie playoff dopo avere vinto la sfida del PalaDelmauro (gremito in ogni ordine di posto). Ancora una volta, è stato(l'mvp della stagione) a regalare sprazzi di grandissimo basket mettendo a referto ben 33 punti. Avellino si impone perma la gara è stata tutt'altro che chiusa, con Venezia che ha ribattuto colpo su colpo per poi cedere di schianto nel finale.I lagunari conducevano nel punteggio fino alla fine del primo tempo, poi(21 punti) hanno preso per mano la squadra campana griffando il parziale di 14-0 che ha ribaltato l'esito della sfida. Venezia tiene botta anche grazie ai 38 punti del tandem composto da, ma ha il demerito di sprecare quanto di buono costruito nei primi due quarti del match, con un possesso scellerato nel terzo quarto e un blackout incomprensibile che di fatto ha consegnato il match nelle mani dei padroni di casa. Il primo tempo si chiude sul 43-43, ma nel terzo quarto, la Sidigas Avellino rompe e gli indugi piazzando un parziale di 14-0 in soli tre minuti. Due triple dirimettono in corsa gli ospiti che accorciano il distacco fino al 73-65 con cui si conclude il terzo quarto. Nell'ultimo quarto, la squadra dipiazza ancora un break mortifero volando sul +14 (85-71) dopo solo 4'. La squadra di coachsi difende continuando a colpire dalla distanza ma non sarà sufficiente a ridurre le distanze da un Avellino che tira con una precisione chirurgica sfiorando i 100 punti a fine match. Si chiude sul 96-83 tra l'esultanza dei tifosi locali che sognano la finale scudetto. Giovedi si replica ancora al PalaDelmauro.: Ragland 33, Logan 21, Thomas 15.: Haynes e McGee 19, Ejim 9.