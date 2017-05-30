Golden State - Cleveland, chi vince? "Coach" Naccarella dice la sua sulle Finals
di Redazione
30/05/2017
Nato a Vasto (Chieti) il 6 febbraio 1973, residente a Pescara, Giuseppe Naccarella è un ex giocatore di calcio, attualmente allenatore dell’Acqua e Sapone Montesilvano che milita nel campionato di Eccellenza Abruzzese. Oltre al rettangolo verde, “coach” Naccarella ha da sempre una passione viscerale per la palla a spicchi, che coltiva fin dal 1982, anno in cui il grande Dan Peterson portò il basket NBA su Canale 5. Le sue squadre del cuore sono l’Olimpia Milano (in Italia) e i Philadelphia 76ers (in NBA), i suoi idoli Julius Erving (Doctor J), Michael Jordan e Allen Iverson. Gli abbiamo chiesto una panoramica sulle gare dei playoff NBA: lui ha fatto di più, regalandoci anche i suoi pronostici. Ci risiamo! Terza finale consecutiva tra le stesse contendenti: i campioni uscenti dei Cleveland Cavaliers contro i vincitori della regular season, i Golden State Warriors. Percorso netto per Curry&co. nei playoff; un solo neo (casalingo), invece, per la truppa del 'Prescelto'. Entrambe arrivano "bene" a queste Finals, cariche mentalmente e in più con un'egregia forma fisica. Come avevo previsto nelle scorse puntate, i Cavs nella post-season si trasformano. La loro stagione in sordina è solo una trappola che illude i malcapitati avversari. Alla prima palla a due del primo turno dei playoff, LeBron James "catechizza" i suoi adepti e da quel momento... "si salvi chi può!". I Warriors hanno travolto i loro avversari fregandosene del fattore casalingo-trasferta, e anche delle buone maniere. Non a caso la serie con gli Spurs è stata inevitabilmente segnata dall'infortunio di Leonard nel contatto (...provocato?) con Zaza Pachulia. Tant'è. Bando alle ciance e adesso, dopo due Finals già esaltanti, provate a strabiliarci ancora di più. Lo so lo so che volete il pronostico... Beh, ragazzi, a mio modesto parere la "cazzimma" dei Cavaliers è esattamente ciò che serve per vincere l'anello. Ma Steph, Green, Zaza e Barnes potrebbero non abboccare. Ho detto potrebbero... 4-3 Cavs! Buone Finals! Leggi anche: https://www.dotbasket.it/nba/playoff-entrano-nel-vivo-coach-naccarella-ci-presenta-le-semifinali-conference/
