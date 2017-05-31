Playoff A2, Virtus Bologna senza freni: Ravenna ko, è 2-0

Non c'è storia, almeno per ora.e si aggiudica anche gara 2 nella semifinale contro l'OraSì Ravenna. I bolognesi battono gli avversari 83-74, ma l'affermazione della squadra di casa è più netta di quanto non dica il punteggio finale. 2-0 per la Virtus, quindi,per volare in finale promozione. Al contrario, Ravenna ha un solo risultato da adesso in poi: a partire da gara 3, il team allenato da Martino deve necessariamente vincere se vuole continuare a coltivare il sogno della finalissima. La Virtus Bologna ha sempre tenuto in mano le redini del match,all'inizio del secondo tempo e gestendo poi il tutto con una certa tranquillità nel corso della gara. Entrambi i team riescono a mandare cinque uomini in doppia cifra, ma la prova collettiva di Bologna è decisamente più concreta e incisiva rispetto a quella dei ravennati, spesso caotici e fumosi., quando realizza un parziale di 12-0 che tramortisce l'OraSì. Gli ospiti barcollano ma non mollano, e cercano di restare aggrappati al match con tutte le loro forze. Ma con questa Virtus - trascinata da, 22 punti e 10 rimbalzi, e da un'ottima organizzazione difensiva - c'è davvero poco da fare. Ravenna non riesce mai ad avvicinarsi per davvero, e quando a due minuti dal termineil PalaDozza capisce che il 2-0 è cosa fatta. Ora ci si sposta a Forlì, dove gli uomini di Martino dovranno per forza vincere. "Dobbiamo avere la forza di interpretare e dare il giusto valore a queste due sconfitte - ha detto il coach ravennate in conferenza stampa -La testa è a Gara 3 e proveremo a dare tutto finalmente davanti ai nostri tifosi. Cercheremo di vendere cara la pelle e poi vedremo".