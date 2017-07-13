Home LegaBasket La Supercoppa 2017 si giocherà a Forlì: in campo Milano, Venezia, Trento e Sassari

di Redazione 13/07/2017

Galeotto fu il "tweet". Sì, perchè a svelare il luogo dove si svolgerà l'edizione 2017 della Supercoppa Italiana di basket maschile è stato un 'cinguettio' dell'Olimpia Milano. La società milanese ha infatti rivelato che il trofeo si disputerà a Forlì il 23 e 24 settembre prossimi. L'EA7 è la detentrice del trofeo: la società del patron Armani è riuscita ad aggiudicarsi l'edizione 2016 battendo in finale Avellino. La vittoria della Supercoppa resterà una delle poche soddisfazioni nell'annata dell'Olimpia, che riuscirà poi a centrare la Coppa Italia ma non lo scudetto (eliminata in semifinale da Trento, ndr) oltre ad un pessimo cammino nel girone di Eurolega (penultimo posto). Ma ormai la stagione scorsa è alle spalle, e Milano vuole concentrarsi interamente sugli obiettivi di quest'anno. Il primo è proprio la Supercoppa: i detentori del trofeo dovranno vedersela con i campioni d'Italia della Reyer Venezia, con l'Aquila Trento (che ha giustiziato i milanesi ai playoff scudetto) e la Dinamo Sassari. Intanto, è giunta notizia della conferma di Egidio Bianchi alla presidenza della Lega Basket per le prossime tre stagioni. L'Assemblea di Lega lo ha confermato all'unanimità. Sotto la guida di Bianchi, 57enne, si proverà a realizzare nel concreto il piano strategico di sviluppo della Lega e del movimento cestistico di primo piano. Uno sguardo anche al mercato. La regina della settimana è stata senza dubbio l'Olimpia , che dopo i cinque colpi in un giorno solo ha ufficializzato anche il play Jordan Theodore, reduce da una splendida stagione al Banvit tanto da essere eletto MVP di Champions League. Non resta a guardare la Reyer Venezia, che punta anzitutto sulle conferme: Julyan Stone ha firmato un accordo biennale con il team campione d'Italia. Ora i lagunari cercano il profilo adatto per il ruolo di pivot. Novità anche per la Dinamo Sassari, che riprende Marco Spissu, mentre Alibegovic sembra destinato alla JuveCaserta.