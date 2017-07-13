Home Protagonisti Jordan Theodore è il nuovo play dell'Olimpia Milano: a breve l'annuncio

di Redazione 13/07/2017

Jordan Theodore sta per firmare il contratto che lo legherà all'Olimpia Milano, la conferma arriva dal profilo Instagram del macedone. Manca solo l'annuncio ufficiale, poi Jordan Theodore sarà il nuovo playmaker dell'Olimpia Milano. Dopo il lungo setacciamento del mercato durato diverse settimane, finalmente il club di Proli è riuscito a trovare l'uomo giusto al quale affidare la cabina di regia. Si tratta di un giocatore classe 1989, statunitense di nascita ma macedone di adozione, proveniente dalla squadra turca del Banvit Bandirma. E' stato lo stesso giocatore macedone a confermare il buon esito della trattativa con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram dal quale ormai si può presumere, a buon diritto, che Theodore è ormai ad un passo dalla firma. La conferma è arrivata anche da David Pick che sul proprio profilo ha confermato che l'Olimpia Milano è riuscita a prendere il sopravvento sulla nutrita concorrenza nella corsa per il play macedone. Jordan Theodore vanta un curriculum di tutto rispetto in ambito internazionale ed è stato recentemente insignito del titolo di Mvp della prima edizione della Champions League. Grazie anche ai buoni uffici dell'amico Bo McCalebb, che gli avrebbe consigliato caldamente di accettare le lusinghe del club di Proli, Theodore ha deciso di sposare la causa delle Scarpette Rosse, nella speranza di riuscire a fare meglio del deludente Hickman. Sarebbe stato proprio il nuovo tecnico dell'Olimpia Milano, Simone Pianigiani, a spingere per avere subito il play del Banvit, autentico mattatore della scorsa stagione europea della squadra turca.