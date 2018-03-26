Home LegaBasket La Virtus Bologna abbatte Brindisi, trascinata da uno strepitoso Gentile

di Redazione 26/03/2018

Successo netto della Virtus Bologna che supera in casa l'Happy Casa Brindisi grazie ad una prestazione superlativa di Alessandro Gentile. La Virtus Bologna ha centrato l'obiettivo, sconfiggendo al PalaDozza, l’Happy Casa Brindisi col punteggio di 94-85. Sugli scudi, la prestazione di un immenso Alessandro Gentile autore di 31 punti e 29 di valutazione, autentico trascinatore delle V-nere. Bene anche Pietro Aradori autore di 17 punti e doppia cifra anche per Ndoja. Prova d'orgoglio per i pugliesi che fino alla fine del match provano a tenere botta, rimanendo in gara anche grazie ai 4 uomini in doppia cifra, Tau Lydeka, Donta Smith, Marco Giuri e Mesicek. Bene gli ospiti in avvio che colpiscono a ripetizione al tiro, dimostrandosi quasi chirurgici con i 25 punti messi a referto nella prima frazione. Solo nel secondo quarto, la Virtus Bologna è riuscita a prendere le misure agli ospiti, limitandone l'attacco. E' l'immarcabile Gentile a portare in avanti le V nere fino al +8 (49-41) con il quale si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, il ritorno in quintetto di Moore coincide con una ripresa di Brindisi che accorcia le distanze sul -4. Il play brindisino non riesce a sbloccarsi al tiro ma serve per i compagni dei ghiottissimi assist. E' Ndoja nella ripresa a infliggere il massimo vantaggio del +15 a Brindisi che cala vistosamente alla distanza. Gentile non sbaglia più nulla e così Bologna conduce in porto il successo senza soffrire granchè nei minuti finali, vincendo per 94-85. Tabellini BOLOGNA: Lafayette 8, Slaughter 2, Gentile S. 7, Gentile A. 31, Aradori 17, Lawson 7, Baldi Rossi 6, Ndoja 10, Pajola 2, Umeh 4. BRINDISI: Smith 18, Lydeka 20, Mesicek 10, Giuri 19, Tepic 9, Cardillo 3, Suggs 6, Moore 0, Iannuzzi 0.