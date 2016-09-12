Home LegaBasket L'Auxilium Torino vince la finale contro Varese e si aggiudica il torneo di Casale

L'Auxilium Torino vince la finale contro Varese e si aggiudica il torneo di Casale

di Redazione 12/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco la cronaca del successo dell'Auxilium Torino nella semifinale contro Casale Monferrato. I piemontesi vinceranno la finale contro Varese. Dopo una sfida intensa ed equilibrata l'Auxilium Torino ha sconfitto al PalaFerraris Casale Monferrato conquistando la finale del torneo dedicato al 60° anniversario della Società monferrina. Alla fine gli uomini di Vitucci si sono imposti per 79-71 al termine di un match agonistico che per lungo tempo è stato dominato dai torinesi salvo poi vedersi parzialmente rimontati da un sussulto d'orgoglio dei padroni di casa. L'Auxilium Torino impiega un quarto per completare il rodaggio e cominciare a macinare basket, sfruttando lo strapotere fisico sotto canestro e la precisione nel tiro dall'arco prendendo il largo nel punteggio. Le quattro W di Torino, White, Wright, Washington e Wilson trascinano la Manital verso il 44-28 con il quale si è chiuso il primo tempo. Al ritorno in campo dalla pausa lunga i gialloblù proseguono il quasi monologo con Washinton e White sugli scudi, e devastanti al tiro trascinando l'Auxilium Torino sul +18. Nella fase finale del terzo periodo, l'Auxilium Torino è calato vistosamente consentendo ai monferrati di poter ridurre il distacco riportandosi sotto. Sospinti da Blizzard e Tomassini i padroni di casa metteono a referto un piccolo mini break che consente di chiudere il terzo quarto sul 46-59. Torino vince il trofeo superando anche Varese in finale Nell'ultimo quarto è ancora Blizzard a suonare la carica per il Casale Monferrato scaldando i tifosi del PalaFerraris. Al secondo minuto dal quarto quarto i padroni di casa ono sotto solo di 5 punti (54-59 a 8'16''). White, Wright e Wilson non ci stanno e ristabiliscono le distanze nei minuti finali, vanificando gli sforzi profusi dai padroni di casa e consentono a Torino di conquistare la finale contro la Pallacanestro Varese che si è giocata domenica sera e ha visto il successo ancora di Torino per 89-68. NOVIPIU' CASALE – MANITAL TORINO 71-79 Casale; Bl:zzard 17; Di Bella 11; Martinoni 11; Tomassini 10 Torino White 15; Washington 14; Harvey 13; Wilson 12; Wright 10