Memorial Bertolazzi al Basket Brescia: Pesaro si arrende nel finale (72-67)

La prima edizione del "Memorial Matteo Bertolazzi" parla bresciano:, aggiudicandosi così il torneo disputato al PalaCiti di Parma. Una vittoria sul finale quella degli uomini di Diana, così come era arrivato il successo in semifinale contro Pistoia.: ma il miglior marcatore di questa finale è Moore, decisivo per il trionfo bresciano con i suoi 19 punti. Nei primi 10' la sfida è quanto mai equilibrata e anche piuttosto divertente, nonostante entrambi i team debbano registrare numerose assenze (Landry e Michele Vitali per la Germani Basket Brescia, Fields e Harrow per Pesaro). Zavackas è in panchina (e ci resterà per tutta la durata del match),Ma nel secondo quarto Moss sale in cattedra e sfonda più volte la difesa (e la retina). Brescia sale fino al +7, Pesaro regge l'urto: all'intervallo si va sul 39-33. Sussulto pesarese nel terzo quarto: Thornton e Jones riducono notevolmente il divario, e al 30' la Consultinvest 'vede' la Centrale del Latte,Nonostante Moore e Moss continuino anche nell'ultimo quarto il loro show personale, Pesaro riesce comunque a pareggiare i conti a 6 minuti dal termine (60-60). Ancora una volta Brescia va a guadagnarsi il successo nella parte finale della gara: dalla lunetta, e alla sirena la Germani può godersi il trofeo. Nella finale per il terzo e quarto posto,. Non male la prova di Antonutti e compagni, ma la Vanoli è sembrata più compatta e determinata. "Rispetto alla partita contro Brescia- ha detto coach Esposito - Siamo giovani e dobbiamo migliorare rapidamente, soprattutto in termini di".