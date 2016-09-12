Eliminare l'Hack-a-Shaq? Alvin Gentry (Pelicans) non è d'accordo: "Incomprensibile"

E' questa la linea che sta portando avanti Adam Silver, il numero 1 della National Basketball Association. In sostanza, si tratterebbe dinegli ultimi minuti del match per mandare in lunetta quei giocatori poco abili nei tiri liberi. Il nome della "tattica" - inventata dall'ex coach dei Dallas Mavericks,, che la utilizzò 'contro' Dennis Rodman - si riferisce proprio a, che alla sua enorme qualità e prestanza fisica sotto canestro controbilanciava una bassissima percentuale alla lunetta. Ma durantesi sono sollevate voci contrastanti sull'introduzione della nuova regola, che prevederebbe l'estensione della punizione (un libero e il possesso per la squadra che subisce l'intervento, ndr) per chi si rifugia nell' Hack-a-ShaqSi schiera sul fronte del "No" l'allenatore dei New Orleans Pelicans,, che ha definito 'incomprensibile' la volontà di modificare la regola "solo per venire incontro a tre giocatori (Dwight Howard, DeAndre Jordan e Andre Drummond, ndr) che semplicemente non sono bravi a fare una cosa: i tiri liberi".Capisco lo spettacolo - ha aggiunto Gentry - ma io come coach devo pensare a tutto ciò che posso fare per far vincere la mia squadra nel rispetto delle regole. Certo, possiamo modificare la regola, ma a quel punto si potrebbe anche dire, non credete?".Dovrebbe essere finito. Secondo quanto riportato dal Miami Herald, Bosh dovrebbe riprendere a giocare grazie a degli anticoagulanti, per la gioia del coach degli Heat,. L'anno scorso Bosh ha giocato 53 partite prima che sopraggiungessero i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori per il resto della stagione.