Legabasket, serie A1: i top della 14.ma giornata

Ecco gli uomini copertina della quattordicesima giornata di serie A1, con il record di Marques Green che diventa il terzo assistman nella storia del campionato italiano.

Gli exploit di Fontecchio e Laquintana

Si è completato il quadro della quattordicesima giornata di Serie A1 e come al solito,fa il punto della situazione dei migliori di giornata. La grande impresa la realizzaplay della, proseguendo la grande stagione come uomo assist. Con il suo sessantesimo assist stagionale, Green è diventato ilcon 1333 assist totali. Il play avellinese ha superato il grande Brunamonti nella speciale classifica degli assistman di tutti i tempi, che vede ancora primeggiareon 1454 econ 1.772. Uno degli uomini copertina è, capace di mettere a segno ben 29 punti sul parquet di Milano, superando il proprio record personale nella massima serie. Per Jones anche il record personale di tiri messi a segno (13) con 10 tiri messi a segno dal pitturato e 3 dall'arco. A Milano ha anche battuto il record personale di valutazione (33) superando la valutazione di 32 ottenuta nel match contro Caserta. Un altro uomo copertina della quattordicesima giornata di Serie A1 èche ha trascinato laal successo contro la, in un match assai delicato per la salvezza. Thomas ha messo a referto ben 25 punti con un 14/19 dal campo. Una prestazione davvero stratosferica al tiro con 6 rimbalzi, 4 assist e 3 stoppate. E' stato lui a prendere per mano la squadra cremonese nel derby lombardo, realizzando i punti decisivi dell'85-71 finale.Segnaliamo anche la prestazione sopra le righe del giovane, promettente giovane dell', che ha saputo offrire il proprio contributo al successo finale della squadra di, che ha faticato più del dovuto per piegare Pesaro. Bene anche, altro giovane di grande talento diPer lui 15 punti e rimbalzi nel successo dei siciliani controe la sensazione che possa davvero essere lui il degno sostituto dopo l'addio di