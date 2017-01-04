Pascolo, re di Milano: "Qui per migliorare ancora"

Se c'è una stella che brilla nell'inverno non esaltante dell'Olimpia MilanoL'ex Aquila Trento è stato eletto mvp della sfida contro Pesaro, vinta 88-84 dalla capolista che pure ha dovuto faticare non poco per avere ragione della Consultinvest. Le ultime prestazioni dell'Olimpia stanno deludendo molto i tifosi:, viste le 8 sconfitte consecutive e i proclami di inizio stagione del patron Armani ("Siamo costruiti per vincere non solo in Italia", ndr). Tuttavia, l'Olimpia ha anche qualche motivo per gioire. Uno di questi è proprio Davide Pascolo, che però. "Non credo che Milano sia un punto di arrivo - spiega Pascolo al "Messaggero Veneto" - cerco sempre di migliorare, senza adagiarmi.Da un lato è una tappa importante della mia carriera, dall’altro un punto di partenza. Magari per fare sempre meglio con l’Olimpia". L'auspicio dell'ex Trento per il 2017 è di "vincere un altro trofeo dopo la Supercoppa".I tifosi dell'EA7 sperano che possa essere lui l'uomo decisivo per far sì che Milano possa tornare a vincere e convincere anche in Europa."Quando ho accettato questa sfida sapevo a cosa sarei andato incontro.Ci credevo prima, a maggior ragione in questo momento". C'è rinnovata fiducia nelle parole rilasciate alla "Gazzetta dello Sport", subentrato all'esonerato Cesare Pancotto. La Vanoli ha vinto la sfida salvezza contro Varese ed è tornata in corsa per la salvezza: "Era dalla prima partita che aspettavo di gioire.- ha spiegato Lepore - E contro Cantù, che ci ha battuto rimontando 13 punti, l’urlo è rimasto soffocato in gola".