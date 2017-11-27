Home LegaBasket L'Italbasket fa la voce grossa in Croazia e conquista il secondo successo nel girone

L'Italbasket fa la voce grossa in Croazia e conquista il secondo successo nel girone

di Redazione 27/11/2017

Successo inatteso per l'Italbasket che espugna Zagabria nella seconda sfida del girone di qualificazione ai mondiali di Cina 2018. Due partite, due successi, l'avventura alla guida dell'Italbasket di Meo Sacchetti non poteva iniziare nella maniera migliore. La vittoria azzurra a Zagabria sulla Croazia per 64-80 vale molto di più di un semplice successo, perchè conquistato contro la squadra più forte del girone e perchè acciuffato in trasferta. La Nazionale di Meo Sacchetti archivia la prima finestra delle qualificazioni mondiali a punteggio pieno, patendo i croati solo nella fase iniziale (-12) ma reagendo alla grande grazie ad un maestoso Della Valle ( 25 punti) ma anche grazie alla serata di grazia di Biligha, Abass (10 punti nel 4° periodo, 23 totali) e Burns. La contemporanea sconfitta dell’Olanda in Romania ci proietta al vertice della classifica del girone in splendida solitudine. La prossima sfida, a febbraio, ci vedrà in casa contro l’Olanda e poi in trasferta in Romania. Croati subito avanti nel punteggio che chiudono sul 26-17 la prima frazione. La prima metà di secondo quarto è davvero inguardabile: dopo 5’ il parziale è 3-2 per i padroni di casa, con errori grossolani al tiro dall'una e dall'altra parte. Burns e Gentile prendono per mano la Nazionale, che rientra a -7 (28-21 a 4’ dalla pausa). Alla pausa è 32-35, con la Croazia tenuta a 9 punti, con 2/13 dal pitturato e 5 perse nel 2° periodo. Nel terzo quarto l’Italia va al massimo vantaggio sul 40-56. Un 7-0 di parziale riporta sotto i croati sul 47-56 ma Sacchetti (figlio) e Aradori riportano gli azzurri sul +13 a fine 3° periodo (47-60). L'ultimo quarto è una passerella per l'Italbaske che non fa fatica a ricacciare indietro le velleità di rimonta dei padroni di casa. CROAZIA:Planinic 20, Kruslin 12, Sakic 10. ITALIA:Della Valle 25, Abass 13, Gentile 12. GIRONE C — Italia-Romania 75-70; Croazia-Olanda 68-61, Croazia-Italia 64-80; Romania-Olanda 75-68. 23/2/18 Italia-Olanda; Croazia-Romania Classifica: Italia 4; Olanda, Romania 2; Croazia 0.