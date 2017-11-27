Home NBA Crisi Memphis, contro Brooklyn arriva l'ottava sconfitta consecutiva (88-98)

Crisi Memphis, contro Brooklyn arriva l'ottava sconfitta consecutiva (88-98)

di Redazione 27/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Aria pesante in casa Memphis. Ieri sera contro Brooklyn si è materializzata l'ottava sconfitta consecutiva per gli uomini di coach Fizdale: i Grizzlies sono ora precipitati nei bassifondi delle classifiche dopo un inizio di stagione piuttosto promettente. Il ko di ieri contro i Nets (88-98) è stato caratterizzato anche dai primi veri screzi interni, con Gasol che non ha affatto gradito la scelta di relegarlo in panchina per tutto il quarto periodo, quando magari il suo talento poteva fare comodo ai Grizzlies. Nel post-gara, lo spagnolo ha affidato tutta la sua frustrazione ai microfoni: "Non so spiegarmi i motivi, per me è la prima volta - ha detto Gasol - Non mi è piaciuto per niente". Fizdale ha provato a giustificarsi: "Le sto provando tutte per riuscire a vincere una partita - le parole del coach - Mi dispiace per Marc, non ho nulla contro di lui". Tornando alla gara, va detto che Memphis era partita bene, ispirata proprio da Gasol: il primo quarto è di marca Grizzlies, ma ben presto Brooklyn mette il muso fuori e comincia a giocare, creando serissimi grattacapi alla retroguardia di casa. Al riposo c'è ancora una partita, ma nel terzo periodo i Nets dilagano con una serie di triple che sigillano il parzialone di 22-6 e schiantano di fatto Memphis. Poi l'ultimo quarto, con Fizdale che decide di non giocarsi la carta Gasol e Memphis che risale solo fino al -5, prima che i canestri di Booker e Ennis materializzino l'incubo per i tifosi accorsi al FedEx Forum. Minnesota batte Phoenix (119-108) e mette da parte i dubbi sorti negli ultimi tempi. A guidare i Timberwolves sono Towns e Butler, che insieme mettono a referto 57 punti. Miami continua a mostrarsi in netta crescita: dopo aver battuto Boston e Minnie, gli Heat si impongono anche sul parquet dei Chicago Bulls (93-100) grazie soprattutto ad un ottimo Dragic (24 punti).